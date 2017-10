NKBM v Novi Gorici odpušča zaradi centralizacije poslovanja

Štirje zaposleni v novogoriški enoti mariborske banke so izgubili delo zaradi zmanjšanega obsega dela

5. oktober 2017 ob 13:53

Nova Gorica - MMC RTV SLO

Nova KBM je v Novi Gorici začela z napovedanim zmanjševanjem števila zaposlenih. V teh dneh so štirje zaposleni izgubili delo na podlagi namer o odpovedi delovnega razmerja, ki so jih prejeli že junija.

Gre za zaposlene v sektorju upravljanja problematičnih naložb zaradi zmanjšanega obsega dela. Zaradi načrtovane centralizacije pa se bo število zaposlenih v Novi Gorici prihodnje leto občutno zmanjšalo. Na te poteze banke se je odzvala mestna občina Nova Gorica in uresničila napovedi o prehodu na poslovanje z drugimi bankami.

Ob napovedi bistvenega zmanjševanja števila zaposlenih v novogoriškem delu Nove KBM in s tem tudi zmanjšanja pristojnosti izpostave je konec avgusta završalo. Ker vodstvo banke ni pokazalo posluha, je župan Mestne občine Nova Gorica Matej Arčon napovedal, da bo občina prekinila sodelovanje. Takrat je bilo potezo razumeti kot obliko pritiska, zdaj pa se napovedi uresničujejo. Direktorica občinske uprave Vesna Mikuž je povedala: "Tako kot je župan napovedal, smo pristopili k postopnemu prekinjanju vseh pogodb. Takoj po odločitvi smo preusmerili vse depozite na druge banke, medtem ko so nekatere pogodbe, skladno z zakonskimi predpisi oziroma pogodbenimi obveznostmi, v postopku prekinjanja."

NKBM se umika iz Nove Gorice

Podatkov o tem, koliko podjetij je iz načelnih razlogov prekinilo poslovanje z Novo KBM, ni, vendar je dejstvo, da gospodarstvo iz poslovnih razlogov išče boljše pogoje pri drugih bankah. Največji problem namreč pomenijo dolgi roki za odobravanje posojil.

Zaradi centralizacije bo banka število zaposlenih v Novi Gorici zmanjšala že do konca marca prihodnje leto. Za koliko, še ne razkrivajo, zagotavljajo pa, da skladno z zakonodajo in po posvetovanju s sindikatom. O dialogu z upravo je sindikalni zaupnik v novogoriškem delu banke Matjaž Kulot dejal: "S prihodom novega direktorja kadrovske službe, s 1. septembrom, se je dialog z med upravo in sindikatom oziroma delavci izboljšal. Vsi smo pričakovali, da bodo dobili boljše odpravnine, kot jim z zakonom pripada. Pričakujemo pa, da bo uprava spremenila svoje mnenje in vsaj nekoliko ublažila to odpuščanje."

V vodstvu Nove KBM pojasnjujejo, da so nekdanji zaposleni prejeli odpravnino in možnost sodelovanja v programu za pomoč pri iskanju nove zaposlitve, kar bodo ponudili tudi v prihodnje, oziroma bodo iskali možnosti prezaposlitve znotraj banke, vendar seveda ne v Novi Gorici.

Ingrid Kašca Bucik, Radio Koper