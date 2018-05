Leto dni po požaru v Kemisu: Tovarna spet obratuje, krajani je nočejo več

Splošna požarna varnost v državi ni nič boljša

15. maj 2018 ob 10:14

Leto dni od požara v vrhniškem podjetju za predelavo kemičnih odpadkov Kemis obnova objekta še poteka, ta naj bi bil veliko varnejši kot pred požarom. Bližnji potok Tojnica je očiščen.

Kemis je pred mesecem dni na Vrhniki znova začel sprejemati nekatere vrste nevarnih odpadkov. "Trenutno delamo na dveh tretjinah obsega poslovanja v času pred požarom, še vedno predvsem kot posrednik. Do konca leta želimo spet začeti delo skladno z okoljevarstvenim dovoljenjem," pravi direktor Kemisa Emil Nanut.

Objekt bodo še bolj požarno zavarovali, saj bo po besedah Nanuta celotna površina objekta pod gasilno napravo. "Vgrajujemo dodatne požarne stene, ki bi v primeru požara preprečile, da bi se ta širil z enega sektorja na drugega. Tudi sistem gašenja bo drugačen, vsi konstrukcijski elementi bodo obloženi z ognjevarnimi oblogami, prav tako streha. Sistem javljanja požara bo drugačen. Že od požara dalje imamo 24-urno varovanje objekta, podatke pa od požara dalje shranjujemo na oddaljenem računalniku," je naštel.

Inšpektorji zadovoljni, krajani ne

Odkar so po požaru znova začeli delati, so nadzor nad njimi izvedle že štiri različne inšpekcijske službe - požarno, gradbeno, okoljsko inšpekcijo ter inšpekcijo za zaščito in reševanje. "Vsi inšpektorji so ugotovili, da delamo v skladu z zakonodajo," zagotavlja Nanut.

Najtežji odnosi ostajajo z lokalno skupnostjo. "Računam, da bomo s trdim delom, odkritostjo, odgovarjanjem na vprašanja, pogovarjanjem na podlagi argumentov zmogli," dodaja direktor. Prepričan je, da bo Kemis kljub protestom in pozivom, naj preseli svojo dejavnost, ostal na Vrhniki. "Toliko denarja smo že vložili v to, da bo ta projekt počasi treba končati in spet delati v normalnih razmerah."

Podpisi, naj se Kemis preseli

Lokalna skupnost pa vztraja, da Kemisa v svoji bližini ne želijo več. Župan Občine Vrhnika Stojan Jakin je povedal, da še naprej zbirajo podpise, naj se Kemis izseli. Skupno izjavo, da Kemis v njihovem okolju ni več dobrodošel, bodo podpisali župan in občinski svetniki, predstavniki treh civilnih iniciativ, krajevnih skupnosti, Ribiške družine Vrhnika in nekateri častni občani.

Občinski svet je že 30. maja lani sprejel sklep, da je zdajšnja lokacija Kemisa neprimerna za dejavnost ravnanja z nevarnimi odpadki. A po letu dni prizadevanj za uresničitev tega, se Vrhničani v odnosu do državnih institucij počutijo nemočne. "Občina Vrhnika prek svojih odvetnikov poskuša nastopiti kot stranka v postopkih pri gradbeni in okoljski inšpekciji, a ministrstvo za okolje nas vztrajno zavrača. Kot da Vrhničani nimamo nobene besede pri tem, kot da mi tukaj ne živimo," je za Radio Slovenija izpostavil predstavnik civilne iniciative Eko VRH Andrej Markovič.

Občina je po sklepu agencije za okolje upravičena tudi do okoli 40.000 evrov sredstev, ki jih mora Kemis nakazati za okoljske projekte, kot nekakšno poravnavo. A se občinski svetniki z višino sredstev niso strinjali in so denar zavrnili. Po besedah župana bodo verjetno šli v tožbo proti Kemisu.

Požarna varnost nič boljša

Prav tako požar ni prinesel potrebnih sprememb v zakonodaji. Predsednik združenja Milan Hajduković je v javnem pismu poudaril, da stroka že od leta 2011 opozarja ministrstva, upravo za zaščito in inšpektorat na neustrezen pristop k požarni varnosti ter na njihove napačne odločitve. Kot svarijo v združenju, se zaradi naštetega raven požarne varnosti v Sloveniji nevarno niža.

Gasilce bi morali bolj spremljati

Pred kratkim se je spremenil pravilnik o zdravniških pregledih za gasilce, toda po mnenju predstojnice kliničnega inštituta za medicino dela v UKC-ju Ljubljana Metode Dodič Fikfak na slabše. Lanski požar je namreč pokazal, da bi morali gasilce, še posebej prostovoljne, zdravstveno bolj spremljati. "Mi smo želeli, da bi se skrb za zdravje gasilcev dopolnila, da bi se uredilo spremljanje gasilcev za bolezni, ki lahko nastopijo zaradi izpostavljenosti med gašenjem. Namesto tega je pravilnik odgovornost za zdravniške preglede gasilcev s specialistov za medicino dela prenesel na družinske zdravnike," je dejala.

VIDEO Eno leto po Kemisu

