Nova nesreča v Luki Koper, uničenih pet zabojnikov

Dva sta vsebovala pnevmatike, dva zaščitno folijo, eden pa vrtno pohištvo

14. junij 2017 ob 11:09

Koper - MMC RTV SLO/STA

Po manj kot tednu dni je v Luki Koper prišlo do nove nesreče - po zrušenju tovornega dvigala se je zdaj med raztovarjanjem ladje zrušila skladovnica zabojnikov.

Kot so danes sporočili iz koprskega pristanišča, se je v torek okoli 17. ure med pretovarjanjem kontejnerske ladje zrušila skladovnica petih zabojnikov. Do nesreče je prišlo med trkom zabojnika, ki je bil v fazi pretovora z ladje na obalo, s zadnjim zabojnikom v skladovnici petih, ki so bili med seboj privezani.

Trije zabojniki so zgrmeli na obalo, dva pa sta se zagozdila med obalo in ladjo. Kljub poskusom, da bi ju dvignili, sta končala na morski gladini. Zabojniki so bili sicer namenjeni v tržaško pristanišče, dva sta vsebovala pnevmatike, dva zaščitno folijo, eden pa vrtno pohištvo.

"Škoda na blagu še ni ocenjena, vseh pet zabojnikov pa je uničenih. Zaradi nesreče oziroma poteka preiskave smo pretovor ladje včeraj začasno ustavili in se je nadaljeval nemoteno okoli polnoči," so zapisali v družbi.

To je druga nesreča v Luki Koper v tednu dni - v sredo je bilo v nevihti poškodovano obalno dvigalo za pretovor razsutih tovorov in to tako, da je je postalo neuporabno in mora v razrez.

T. H.