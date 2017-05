Občina od Kobilarne Lipica zahteva dvosmerni promet na cesti do Sežane

V Lipici so obljubili, da bodo našli primerno strokovno rešitev

15. maj 2017 ob 13:39

Sežana - MMC RTV SLO

Občina Sežana zahteva, da lipiško vodstvo po cesti iz kobilarne v Sežano znova vzpostavi dvosmerni promet. Kako naj bi po vozišču skozi drevored, ki ni dovolj široko, to naredili, ne povedo, naj bi pa cesto uporabljala le osebna vozila.

Svojo zahtevo utemeljujejo s tem, da se je po omenjeni cesti več desetletij odvijal dvosmerni promet in da sprememba škodi razvoju turizma v lokalni skupnosti. Na vprašanje, ali bodo Sežancem ugodili, iz Lipice sporočajo, da iščejo primerno strokovno rešitev.

Enosmerni promet skozi sežanski drevored so v Lipici uvedli med večmilijonsko prenovo kobilarne pred dvema letoma. Vse od takrat v Sežani vijejo roke in Lipici očitajo, da izključuje lokalno skupnost. Predstavnik občine v svetu Kobilarne Lipica Marjan Suša poudarja, da "želimo, da se dvosmerni promet vrne, saj se nam zdi, da je bil ta ukrep prenagljen in nepotreben."

Dvosmerni promet naj bi vzpostavili tako, da bi z manjšimi posegi razširili robove ceste, še pravi Suša, dela pa naj bi plačala kobilarna. "Ker je cesta v državni lasti in je nekategorizirana, čeprav se uporablja za javni promet, nas zanima stališče ministrstva za gospodarstvo. Ministrstvo je namreč dalo denar za prenovo kobilarne. Odslovili so nas, rekoč, da bomo odgovor dobili iz Lipice."

Obvoznica je dolgoročna rešitev

Dolgoročno pa kobilarna, občina in civilna iniciativa rešitev vidijo v gradnji obvoznice ob vzhodni meji lipiškega posestva in po zavarovani kulturni krajini. So pa na ministrstvu za gospodarstvo vendarle napisali predlog novega Zakona o Kobilarni Lipica. Ustanova naj bi se iz javnega zavoda preoblikovala v družbo z omejeno odgovornostjo. Suša pojasnjuje, da to za kobilarno pomeni nove možnosti za poslovanje, trženje, odpiranje in boljšo skrb za živali.

Kobilarna bo ostala v državni lasti, nepremičnin ne bo mogoče odtujevati, ministrstvo naj bi še naprej zagotavljalo državno pomoč za rejo in vzrejo lipicancev, nov zakon pa naj bi poslanci sprejeli do konca leta.

Irena Cunja, Radio Slovenija