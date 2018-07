Okoliški prebivalci nad širitvijo mariborskega letališča niso navdušeni

Odpovedana predstavitev širitve letališča

25. julij 2018 ob 20:36

Maribor - MMC RTV SLO, Televizija Slovenija

Na mariborskem letališču bi morala potekati predstavitev razvojnih načrtov, a jo je kitajsko podjetje SHS Aviation, ki letališče upravlja, tik pred zdajci odpovedalo.

Odpoved je presenetila vse povabljene, saj jih je večina bila že na letališču. So se pa pred letališko stavbo zbrali predstavniki Civilne iniciative Miklavž, ki jih skrbi predvidena širitev letališča.

Predstavitev dobrih 600 milijonov evrov vrednih načrtov, ki zajemajo podaljšanje letalske steze in gradnjo več letaliških objektov, je po skopih pojasnilih odpadla zaradi zadržanosti predstavnika investitorja, podjetja SHS Aviation. To pa naj ne bi zmanjšalo resnosti projekta.

"Jaz mislim, da kredibilnost tej zgodbi daje to, da investitor vsak mesec nakaže 100.000 evrov vladi Republike Slovenije. Če vi koga poznate, ki bi to delal, torej takega, ki ima letališče, ki ima neprestano minus," je povedal mariborski podžupan Saša Pelko.

Okoliški prebivalci prepričani, da širitev ni potrebna

Medtem ko država kot lastnica letališča pripravlja lokacijski načrt za njegovo širitev, vse glasnejši postajajo okoliški prebivalci. Počutijo se izključene iz odločitev države, prepričani so, da širitev ni potrebna in da bo čezmerno obremenila okolje.

Zdenko Čuš, predsednik krajevne skupnosti Skoke, je povedal: "Mi smo prepričani, da se bo kakovost življenja ljudi, ki so tik ob letališki stezi, zelo spremenila in da bo kakovost življenja nemogoča." Podobno meni tudi članica Civilne iniciative Miklavž Simona Marko: "Dejansko kaže na to, da bo čezmerni poseg hrupa v okolje zelo škodljiva obremenitev zraka."

V občini Miklavž, ki je ob letališču, že zdaj zaznavajo čezmerno onesnažen zrak. Stanje bo še slabše ob skorajšnjem začetku delovanja podjetja Magna, so prepričani.

Občina meni, da so skrbi odveč

Medtem v Občini Hoče - Slivnica, kjer leži letališče, menijo, da je skrb odveč. "Bo prostor za pripombe. Mislim, da v Evropi ni letališča, ki ga sprojektirajo in gradijo ..., povsod so vprašanja, ker je treba upoštevati vse od ožje do širše okolice," je dodal župan Občine Hoče - Slivnica Marko Soršak.

Okoljske študije sicer v tej fazi priprave državnega prostorskega načrta še niso opravljene, a bo ob njegovi predstavitvi znano tudi to. Takrat bodo tehtne pripombe, pomisleke in predloge vseh zainteresiranih pripravljavci morali upoštevati.

