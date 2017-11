Ormoško hitro cesto naj bi začeli graditi prihodnje leto

Umeščanje trase proti Ptuju še poteka

30. november 2017 ob 18:35

Maribor - MMC RTV SLO, STA

Državni sekretar na ministrstvu za infrastrukturo Jure Leben je začetek gradnje hitre ceste od Ormoža proti Gorišnici napovedal za maj prihodnje leto.

Leben je ob robu obiska pri ormoškem županu Alojzu Soku zagotovil, da si za izvedbo projekta prizadevajo pospešeno. Med drugim so že končali razpis za prestavitev 110-kilovoltnega daljnovoda. Dela v povezavi z daljnovodom bodo po njegovih zagotovilih začeli takoj, ko bo to dopuščalo vreme, ob tem pa je Leben danes v Ormož prinesel novico o tem, da bodo maja 2018 začeli gradbena dela na viaduktu Sejanca.

Gre za naložbo v znesku treh milijonov evrov, Dars pa ima že pripravljeno celotno časovnico, v skladu s katero naj bi še ta mesec sprejeli vso potrebno dokumentacijo za izvedbo javnega naročila. Ko bo izbran najboljši ponudnik, pa bi okoli 15. maja nadaljevali gradbena dela na cesti, na kateri so prva dela opravili že pred leti, a so bila ta po propadu kar dveh izvajalcev ustavljena.

Letos so že očistili določene dele trase v ormoški občini, da so lahko ocenili, kakšno je stanje že obstoječih betonskih elementov, in ugotovili, da so ti še v zelo dobrem stanju in jih ne bo treba sanirati oziroma na novo graditi.

Sok: Z do zdaj opravljenim nisem zadovoljen

Sok je dodal, da so danes od državnega sekretarja dobili tudi zagotovilo, da bo osebno bedel nad tem projektom in da je to tudi ena izmed prioritet ministrstva v naslednjem obdobju, zato sam verjame, da se bo gradnja hitre ceste vendarle premaknila z mrtve točke.

"Z do zdaj opravljenim seveda ne morem biti zadovoljen, po lanskem obisku ministra Petra Gašperšiča, ki nam je obljubil začetek gradnje v letu 2018, pa smo danes dobili še eno potrdilo, zato verjamemo, da bo tako," je bil zadovoljen Sok.

Na infrastrukturnem ministrstvu so sicer že pred časom pojasnili, da na omenjeni trasi cestne povezave podravskega kraka ni načrtovana štiripasovnica, pač pa jo načrtujejo kot dvopasovnico v kategoriji glavnih cest.

Ob tem so takrat ocenili, da bo za projekt izgradnje celotne trase potrebnih dobrih 78 milijonov evrov, od tega 37 milijonov za prvi odsek Ormož-Gorišnica, do Markovcev 17,5 milijona evrov, za dokončanje ceste do Ptuja pa še 23,5 milijona evrov.

Trenutno še vedno poteka umeščanje trase proti Ptuju, kjer se lokalno okolje zavzema za različico po južni strani Ptujskega jezera, a je težava zaradi posega v območje Nature. Država zato ponuja tudi severno različico, kjer pa je težava poseljenost in zato veliko višji stroški gradnje.

Kot je povedal Leben, so letos okoljskemu ministrstvu podali pobudo za začetek postopka prevlade javne koristi, da bi rešili vprašanje trase. Ker so jim tam odgovorili, da za zdaj še niso izčrpali vseh mogočih različic na severnem delu, bodo nadaljevali izdelavo prometnih študij glede severne trase in naslednje leto nadaljevali pogovore z okoljskim ministrstvom.