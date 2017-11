Oskrba starejših: v spodnjem Podravju za nujne primere vsaj mesec dni čakanja

Novih investicij ni v načrtu

4. november 2017 ob 12:32

Na območju spodnjega Podravja je starejšim na voljo 560 postelj v Domu upokojencev Ptuj in še okoli 160 postelj v Centru za starejše občane Ormož. V prvem se za nujne primere čaka tri mesece, v drugem pa mesec dni.

V čakalni vrsti je trenutno sto ljudi, poleg tega pa je še dodatnih sto čakajočih v evidenci za primer, če bodo potrebovali institucionalno varstvo, je povedala Jožica Šemnički, direktorica ptujskega doma, ki ima na območju ptujske upravne enote izpostave še v Kidričevem, Muretincih in Juršincih.

"Najdaljša je čakalna doba za enoposteljno sobo, ki jih imamo žal le četrtino. Tam je treba čakati več kot eno leto, za dvoposteljno sobo ali za osebe z demenco je treba čakati do pol leta," je še dodala Šemničkijeva.

Čeprav so že pred časom razmišljali o gradnji oskrbovanih stanovanj, ta trenutno niso aktualna, bodo pa več vložili v izboljšanje strukture enoposteljnih sob, kar morajo v skladu s pravilnikom opraviti do leta 2021.

Mestna občina pa je dolžna zagotavljati mrežo za pomoč na domu, kar Ptujčani počnejo prek Centra za socialno delo Ptuj. Kot so pojasnili na občini, so v ta namen v letošnjem proračunu načrtovali 100.000 evrov, pri čemer povprečni znesek plačila mesečno znaša 8.500 evrov.

Na Ptuju je poskrbljeno tudi za dnevno varstvo, ki ga poleg doma upokojencev izvajajo še v Špajzi modrosti kot centru za družine, medgeneracijskem centru Zlati kotiček ter v dnevnem centru društva Optimisti, pri tem pa sodelujejo tudi centri posameznih društev upokojencev v Grajeni, Ptuju, Bregu, Spuhlji, Rogoznici in Budini.

Tudi na občini trenutno ne razmišljajo o gradnji oskrbovanih stanovanj, prav tako v investicijskem smislu ne načrtujejo novih dejavnosti.

Kako je na območju Ormoža

Nekoliko boljše so razmere v Ormožu, kjer so z dograditvijo Grošljeve vile že nekoliko izboljšali razmere na področju enoposteljnih sob. Na te pa je treba, tako kot za stanovanjski oddelek, tudi tam še vedno čakati več mesecev. Kot so pojasnili na občini, je sicer za najnujnejše primere čakalna doba v domu okoli mesec dni, v tem času pa si pomagajo z dobro razvito socialnovarstveno storitvijo pomoči na domu.

Ormoška občina je letos za pomoč na domu iz proračuna odštela 69.000 evrov, dnevno varstvo pa izvaja ormoški center za starejše občane, a prav velikega povpraševanja po tem programu pri njih ni. Za potrebe medgeneracijskega sodelovanja so leta 2015 ustanovili poseben medobčinski center, dom pa ima razvito tudi mrežo skupin starejših za samopomoč.

Tamkajšnji center za starejše občane si prizadeva tudi za pridobitev koncesije za opravljanje institucionalnega varstva in v tej zvezi načrtuje izgradnjo manjših gospodinjskih skupnosti, kakršna naj bi bila v občini Sveti Tomaž. Ob tem ima Nepremičninski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja v Ormožu na voljo osem stanovanj, ki so prilagojena življenju starejših in invalidnih oseb.

