Posledice neurja v Izoli bolj ali manj odstranjene

Škoda še ni ocenjena

24. oktober 2017 ob 19:30

Izola - MMC RTV SLO, STA

Posledice neurja, ki je v nedeljo zajelo Izolo, so praktično že odpravljene, življenje pa se počasi vrača v stare tirnice. V sredo bo začel znova delovati tudi vrtec Školjka, enota Mavrica.

Kot so pojasnili na izolski občini, so posledice nedeljskega neurja bolj ali manj odpravljene, ulice pa počiščene. Suhe so tudi igralnice vrtca Mavrica, ki bo v sredo znova sprejel otroke.

Škodo, ki je nastala v vrtcu, po navedbah ravnateljice Suzane Božič še ugotavljajo. Zahvala, da škoda ni bila še večja, gre po njenem mnenju zaposlenim, njihovim družinskim članom in prijateljem ter gasilcem, ki kim je uspelo rešiti večino didaktičnih sredstev in opreme. Uničena pa so bila nekatera večja didaktična sredstva, ki jih bodo v Školjko začasno razporedili iz drugih enot vrtca, pozneje pa bodo iz zavarovalnine kupili nova.

Na občini občane, ki jim je neurje poškodovalo zasebno lastnino, še naprej obveščajo, naj se za prijavo škode obrnejo na agente zavarovalnice, pri kateri imajo zavarovano premoženje.

Izolska komunala občane tudi obvešča, da lahko pri njih dobijo gradbeni reciklat, s katerim lahko sanirajo škodo na cestiščih in dvoriščih. Brezplačno ga lahko prevzamejo v centru predelave gradbenih odpadkov. Reciklat je sicer primeren za nasipavanje cest in utrjevanje zemljišč ter pri gradnjah objektov za nasipavanje med temelji in pod tlakom objekta, so sporočili s komunale.

Izolo je namreč v nedeljo zajelo močno neurje. Močan naliv s točo je z ogromno količino odpadlega vejevja, listja in zemlje zamašil večji del odtočnih jaškov, zaradi česar je poplavljalo center Izole, Livade in San Simon. Močno je bil prizadet tudi avtokamp Jadranka. Skupaj je bilo poplavljenih 84 objektov, sprožili so se tudi trije zemeljski plazovi.

Al. Ma.