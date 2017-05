Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Odškodnina ne bo udarila po izvajanjih programov, a bo mogoče upočasnila izvajanje nove naložbe, pravi odvetnik bolnišnice. Foto: Radio Koper Sorodne novice Postojnska porodnišnica mora plačati 800.000 evrov odškodnine Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Postojnski bolnišnici niso blokirali računov, so ji pa rubili denar

Denar bo družina porabila za zdravje otroka

29. maj 2017 ob 15:48

Postojna - MMC RTV SLO/Radio Slovenija

Bolnišnica za ženske bolezni in porodništvo Postojna nima blokiranega transakcijskega računa, kot so zmotno poročali nekateri mediji. Je pa res, da so ji zarubili denar za odškodnino novogoriški družini.

Odškodnina je bila za družino, ki se ji je pred 12 leti rodil deček, ta je utrpel tako hude možganske poškodbe, da je priklenjen na invalidski voziček, poleg tega pa ima tudi hudo epilepsijo. Da je novogoriška družina dobila 853.000 evrov odškodnine, je za Radio Slovenija potrdila odvetnica novogoriške družine Lucija Šikovec Ušaj, ki meni, da bo od zdaj družini veliko lažje.

"Zagotovo bo denar porabljen za otroka; za različne fizioterapije, za različne pripomočke, za morebitno zdravljenje v tujini, za morebitno izboljšanje stanovanjskih razmer. Stvari, ki jih v življenju niti ne opazimo, družini s takim otrokom pa predstavljajo težave stopnice, avtomobili ..." je pojasnila.

Na programe bolnišnice odškodnina ne bo vplivala

Odvetnik postojnske bolnišnice Miran Škrinjar je potrdil, da je Okrajno sodišče v Postojni resnično izdalo sklep o dovoljenju izvršbe, na podlagi katerega so bolnišnici zarubili denar in jih prenakazali na odvetničin fiduciarni račun.

"Ta položaj vsekakor predstavlja določeno težavo, vendar bolnišnica zagotavlja, da bo ne glede na to vse predvidene programe izvajala in končala. Lahko se bo pojavila težava pi izvajanju naložbe, ki se trenutno izvaja," je povedal Škrinjar.

Gre za eno največjih odškodnin, dosojenih v Sloveniji. Porodničar naj bi po odvetničinem mnenju naredil strokovno napako, saj je navkljub prošnjam porodnice in temu, da je imela napotnico svojega zdravnika za carski rez, vztrajal pri vaginalnem porodu. Je pa bolnica že pred nekaj časa na vrhovno sodišče vložila zahtevek za revizijo.

