Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Požar so pogasili zvečer, požarna straža pa je na kraju dogodka ostala vso noč. Foto: BoBo/Stane Klemenc Požar je po prvih ugotovitvah izbruhnil na ostrešju, vzrok pa bo ugotavljala pristojna komisija. Foto: BoBo Sorodne novice Zagorel Hotel Jezero v Bohinju, goste in osebje pravočasno evakuirali Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Požar hotela Jezero pogašen, škoda milijonska

Poškodovanih k sreči ni bilo

6. januar 2017 ob 07:25,

zadnji poseg: 6. januar 2017 ob 07:29

Bohinj - MMC RTV SLO/Radio Slovenija

Požar, ki je v četrtek izbruhnil v bohinjskem hotelu Jezero, so pogasili. Škoda je ogromna, vodstvo hotela ocenjuje, da bo milijonska, požar pa pomeni velik udarec tudi za bohinjski turizem.

Več kot 200 gasilcev iz 24 prostovoljnih društev in dveh poklicnih enot je v četrtek zvečer pogasilo obsežen požar, ki je zajel ostrešje in zgornje nadstropje hotela Jezero v Ribčevem Lazu. Požarne straže so vso noč nadzorovale razmere in morebitna žarišča.

Vodja intervencije Silvo Režek je pojasnil, da je bilo gašenje izjemno zahtevno: "Sam požar takega ostrešja, predvsem v višjih legah, je že sam po sebi zahteven. Kljub temu bi bila zadeva lahko končana že prej, a nam je veter - moram poudariti, da gre za res močan veter - stalno razpihoval ogenj na druge dele in sem ponosen, da nam je uspelo požar omejiti na samo enem traktu. Ta hotel ima še en trakt, ki je ostal v celoti nedotaknjen."

Voda je sproti zmrzovala

"Poleg tega pa so nizke temperature povzročile, da je voda tako v cevovodih, pa tudi tisto, kar je dol padalo, sproti zmrzovala, To je pomenilo, da je bila hoja zahtevna, saj je bilo vse ledeno, voda v ceveh je začela zmrzovati takoj, ko je nekaj časa stala," je za Radio Slovenija še pojasnil Režek.

V požaru so poleg gasilcev, ki so bili najbolj izpostavljeni, sodelovali številni policisti, kriminalisti, civilna zaščita, reševalci, vodstvo in zaposleni hotela Jezero, turistični delavci ter domačini, ki so gostom in turistom ponudil pomoč in namestitve. Posledice požara pa bodo zaznamovale tudi prihodnost bohinjskega turizma. Župan Franc Kramar opozarja: "Dejansko smo ostali brez edinega hotela na obali Bohinjskega jezera, o vseh drugih hotelih pa vemo, v kakšnem stanju so. In pravzaprav je to zdaj neke vrste tragedija, saj bo uničenje tega hotela pomenilo manjše število prenočitev v Bohinju."

Že danes bo pristojna komisija začela ugotavljati vzrok in druge okoliščine požara.

Evakuirali več kot sto ljudi

Med požarom so iz hotela in okolice evakuirali več kot sto ljudi, poškodovanih ni bilo, poskrbeli so za vse goste, ki so jih namestili v okoliške hotele. Hotel, ki ima 71 sob in pet hotelskih apartmajev, ni bil polno zaseden, so pa ob koncu tedna pričakovali večjo skupino gostov.

T. K. B., Aljana Jocif (Radio Slovenija)