Ministrica zaradi vodovoda občinam predlaga tožbo proti ljutomerski

Kam je izginila medobčinska solidarnost?

19. januar 2018 ob 20:43

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Sedmim občinam sistema C pomurskega vodovoda ministrica Irena Majcen predlaga, naj tožijo občino Ljutomer, ker ta noče potrditi enotne cene vodarine in omrežnine.

Župani občin Apače, Gornja Radgona, Radenci, Sveti Jurij ob Ščavnici, Križevci, Veržej in Razkrižje so na novinarski konferenci povedali, da jim je Majcnova na sestanku 17. januarja potrdila, da je sistem C enoten in nedeljiv, da sta bila enotno upravljanje in enaka cena vode pogoj za pridobitev sredstev pomoči kohezijskega sklada, če ti pogoji niso izpolnjeni, pa bo po besedah ministrice treba vračati kohezijska sredstva, teh pa namesto občin ne bo vračala država.

Ljutomerska županja Olga Karba pa je povedala, da v Ljutomeru ne verjamejo, da bi ministrica kaj takšnega predlagala, saj ves čas išče rešitve, in da tudi dokumenti kažejo drugače.

V Ljutomeru nočejo podpisati elaborata o enotni ceni, ki ga je podpisalo preostalih sedem občin sistema, ker naj bi bila vrednost infrastrukture novega vodovodnega sistema previsoko ocenjena, zaradi česar se bodo stroški za vodo in omrežnino v ljutomerski občini za občane dvignili za 97 odstotkov, za nekatera podjetja v občini pa za skoraj 300 odstotkov.

Ločene cene za Ljutomer?

Karbova je občinskemu svetu predlagala, da odstopi od dve leti starega medobčinskega sporazuma o lastništvu in upravljanju sistema C in da upravljavec, javno podjetje Prlekija, za ljutomersko občino izdela ločeni elaborat o cenah.

Župani sedmih občin pravijo, da je po mnenju ministrice skupni elaborat nedvomno zakonit in da je po njenih besedah nedopustno, da poskuša ljutomerska občina z neresničnimi navedbami onemogočiti sprejetje skupnega elaborata, spoštovanje medobčinskega sporazuma pa naj poskušajo doseči s sodnimi postopki proti ljutomerski občini in županji Karbovi.

Ob tem pa so se župani z Majcnovo dogovorili, da se bodo predvidoma 26. januarja na ministrstvu sešli znova, na sestanek pa povabili tudi Karbovo, ki vztraja, da nikjer ne piše, da je enotna cena pogoj za odobritev sredstev, in dodaja, da tako meni tudi Računsko sodišče, da ima tudi v sistemu B Murska Sobota drugačno ceno kot druge občine in da je to zakonito, če občine ne določijo enotne cene.

Kje je medobčinska solidarnost?

Sedem županov pa je odločenih, da je sistem C solastniški in temelji na medobčinski solidarnosti, če v Ljutomeru tega ne bodo spoštovali in dali soglasja enotnim cenam, pa bodo sprožili odškodninsko tožbo in kazensko ovadbo. Karbovi očitajo tudi neresnične izjave o velikih cenovnih obremenitvah za občane in podjetja, češ da je za to vedela že ob podpisu pogodb pred leti, zaradi ljutomerske občine pa zdaj nastajajo dodatni stroški, ki jih pokrivajo občine.

Med drugim te plačujejo stroške tudi za pridobitne uporabnike, torej podjetja, kar je nezakonito, saj smejo občine sofinancirati le do 50 odstotkov omrežnine za občane. Številne težave zaradi neurejenega stanja pa imajo po besedah županov tudi izvajalci javne službe. Kot je na koncu povedal predsednik sveta ustanoviteljev Prlekije, razkriški župan Stanko Ivanušič, še vedno upajo, da si bo ljutomerska občina premislila in potrdila enotne cene, da bi se izognili še večji škodi in vračanju kohezijskega denarja.

Karbova pa jim odgovarja, da je sklic sestanka precej nenavaden in da če na njem stališč ne morejo spreminjati, potem sestanek tudi ni smiseln.

