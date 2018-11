Osnovna šola Škofije Foto: Radio Koper Dodaj v

Prikaz nasprotnih dejstev - "Popovič: Občine bi morale imeti vpogled v to, ali prosilec res potrebuje neprofitno stanovanje"

Odziv Odbora CI ŠPET-Krajani za napredno skupnost Škofije

15. november 2018 ob 15:25

Škofije - MMC RTV SLO

Odgovor na članek z naslovom Popovič: Občine bi morale imeti vpogled v to, ali prosilec res potrebuje neprofitno stanovanje. 18.10. 2018 je bil na spletnem portalu www.rtvslo.si objavljen članek z naslovom »Popovič: Občine bi morale imeti vpogled v to, ali prosilec res potrebuje neprofitno stanovanje«.

O šoli na Škofijah je v članku zapisanih nekaj neresnic.

Odločili smo se, da s skladno z zakonodajo, ki nam to omogoča, izkoristimo pravico do popravka ali odgovora. Prilagamo tudi dve fotografiji, ki pričata o objubah aktualnega župana.

Odgovor na neresnične navedbe Borisa Popoviča glede šole na Škofijah.

1. Ne drži, da župan ni obljubljal novogradnje

V predvolilnem letaku iz leta 2011 je jasno napisna prva obljuba: “Poskrbeli bomo za čimprejšnji začetek gradnje novega vrtca in osnovne šole.” Namera o novogradnji je zapisana v Načrtu razvojnih programov 2010-2013, razpis za projektno dokumentacijo pa objavljen na spletnih straneh občine marca 2009. Projektno dokumentacijo je tudi že plačana. Predvidena vselitev v novo šolo, bi po besedah ravnateljice, morala biti leta 2011. Ker se to ni zgodilo , se je oktobra 2012 zgodil zbor krajanov na katerem je bilo vodstvo občine pozvano k uresničitvi obljub. Timotej Pirjevec iz občinskega urada za družbene dejavnosti in razvoj je tedaj zatrdil, da imajo za novo šolo že gradbeno dovoljenje in da ga lahko po potrebi podaljšajo. Investicija pa naj bi bila vredna okoli 8 milijonov eur.

2. Civilna iniciativa ni prekrižala načrtov občini

Na aprilski sestanek z županom smo v CI ŠPET prišli dobro pripravljeni. Županu smo pustili obsežen seznam pomanjkljivosti, ki jih slabo pripravljen program energetske sanacije ni predvidel. Dosežen je bil dogovor med CI in vodstvom MOK, da bomo nadzirali potek izvedbe sanacije, a to le zato, ker je župan zatrdil, da novogradnje ni možno postaviti na drugi lokaciji. Nekaj dni zatem smo odkrili razpisno dokumentacijo, ki dokazuje drugače. Otroci bi za čas gradnje nove šole lahko nemoteno obiskovali pouk v stari stavbi. Zaradi tako očitnega zavajanja smo odstopili od nadzora energetske sanacije, župan pa je nato samovoljno odpovedal dela in krivdo prevalil na CI.

Za izboljšave, ki so bile izvedene ob zadnjih vzdrževalnih delih je zaslužna ravno CI ŠPET, ki je na probleme jasno opozorila.

Ne držijo navedbe, da člani CI prijateljujejo z avtorico magistrske naloge, oz. da je naloga podlaga za zahtevo po novi šoli. Krajani smo predlagano sanacijo zavrnili na zboru krajanov že leta 2016 in takrat tudi zahtevali izgradnjo nove šole.

Ne držijo niti navedbe, da CI neformalno vodita predsednik KS in njegova partnerica.

3. Civilna iniciativa je zbirala podpise na transparenten način

Večina zbranih podpisov je iz naše krajevne skupnosti, le nekaj posameznih je prišlo izven naše občine (sorodniki, prijatelji, ki so nam izrazili podporo). Razlog zbiranja podpisov je bil jasno opredeljen: »Na podlagi rezultatov ankete iz leta 2012, sklepa 3.4. z zbora krajanov 24.10.2012, 134. sklepa 12. redne seje sveta KS z dne 14.11.2012, sklepov št. 3.8. ter 3.9. z zbora krajanov 10.10.2013, III. točke sklepa št. 3 z zbora krajanov 22.10.2015 in 3. sklepa z zbora krajanov 10.11.2016, zahtevamo, da Mestna občina Koper pristopi k izgradnji nove šole na Škofijah in ne zgolj k njeni energetski sanaciji. Z vašim podpisom prispevate k upoštevanju večinske volje krajanov in sveta Krajevne skupnosti Škofije vsaj v zadnjih dveh mandatih.« Krajanka, ki naj bi bila zavedena je županova strankarska kolegica in nekdanja predsednica KS Škofije. Razlog zbiranja podpisov ji je bil ustno razložen, podpisno mesto pa je označeval plakat A4 z jasno opredeljeno vsebino. Gospa se je po posredovanju župana izgovorila, da ni imela s sabo očal, ter da ni vedela kaj podpisuje, civilno iniciativo pa označila za škodljivo. Gospa je bila tudi predstavnica CI, ki je zbirala podpise proti nastanitvi azilantov na Škofijah. V tem primeru so imeli podpise izven naše KS, občine in celo države (Hrvaška, Italija). Župan se ob to ni obregnil in velikodušno ponudil pomoč.

4. V kakšnem stanju je šola in zakaj zagovarjamo novogradnjo?

O dotrajanosti stavbe pričajo šolski dokumenti. Šolo pestijo gniloba, vlaga, dotrajana električna, sanitarna in vodovodna napeljava, na razmere pa so v preteklosti opozarjale tudi inšpekcijske službe. Dokumentacija, ki jo je MOK naročila v okviru energetske sanacije razkriva, da so na stavbi vidne poškodbe zaradi posedanja terena. V šolo je samo letos dvakrat vdrla voda, tudi v novo postavljeno knjižnico. Šola sploh nima glavnega vhoda, garderobo so zaradi prostorske stiske spremenili v učilnico, večnamenski prostor je pretesen itd… CI je zbrala vsaj 16 podobnih primerov, ko so tovrstne dotrajane objekte opustili in postavili novogradnjo. Zadnji tak primer se obeta v občini Piran kjer bo sedaj montažni objekt zdravstvenega doma (grajen istega leta kot šola) zamenjala novogradnja. Menimo tudi, da je 10 milijonov EUR pretiran znesek, saj so drugod po Sloveniji za bistveno večje šolske kapacitete porabili med 5 in 7 milijona EUR.

V CI smo zato prepričani, da je že predvidena in davno obljubljena novogradnja najprimernejša rešitev problematike.



Odgovori župana vzbujajo skrb, saj gre za eklatanten primer zavajanja.

ODBOR CI ŠPET-Krajani za napredno skupnost Škofije