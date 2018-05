Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.0 od 7 glasov Ocenite to novico! V zadnjem letu je obramba obtoženih, poleg Borisa Popoviča sta to še direktorica občinske uprave Sabina Mozetič in cenilec Rajko Srednik, nekajkrat predlagala prenose sojenja. Foto: BoBo Sorodne novice Popovič v zadevi Serming predlagal ogled zemljišč Nad Popovičevim zdravjem bo bedela prehospitalna enota Dodaj v

Primer Serming bo čez 20 dni zastaral

Sodišče bo predvidoma ugotovilo zastaranje

4. maj 2018 ob 15:08

Koper - MMC RTV SLO, Radio Koper

Na naroku je tožilstvo prekvalificiralo kaznivo dejanje. Sodnica je postopek prekinila, na junijski obravnavi pa bo sodišče predvidoma ugotovilo zastaranje.

To, kar smo napovedali že pred meseci, je potrdila tudi razprava na koprskem sodišču. Več kot leto dni je stara odločitev višjega sodišča, da pregon, če si obtoženi ni pridobil premoženjske koristi, zastara po desetih in ne po dvajsetih letih. Takšno razsodbo je višje sodišče marca lani izdalo prav na zahtevo tožilstva, ki se je pritožilo v eni od zadev, kjer so sodili koprskemu županu. Kazenski pregon zaradi domnevne zlorabe položaja in pridobitve premoženjske koristi ob prodaji občinskih zemljišč bo torej zastaral čez 20 dni.

V zadnjem letu je obramba obtoženih, poleg Borisa Popoviča sta to še direktorica občinske uprave Sabina Mozetič in cenilec Rajko Srednik, nekajkrat predlagala prenose sojenja, izločitev sodnice ter predsednice sodišča, župan je obravnave večkrat prestavil z zdravniškim opravičilom. Sodišče je naroke vseeno razpisalo do junija.

Na obravnavi je tožilka kaznivo dejanje prekvalificirala, kar sta Popovič in njegova odvetnica ocenila kot pravilno potezo, ki bi jo moralo tožilstvo narediti že po seznanitvi s sodbo višjega sodišča. Sodnica bo 4. junija predvidoma ugotovila zastaranje zadeve. Tako je poleti že zastarala zadeva "Kopališče", kjer je bil prav tako obtožen župan. Skupen obema zadevama je bil tudi odstop dveh sodnic porotnic. Sodišče je nedavno napovedalo, da bo državnemu odvetništvu po zaključenem postopku podalo predlog, da zoper njiju vloži odškodninski tožbi.

Tjaša Škamperle, Radio Koper