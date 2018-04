Biorazgradljive vrečke: nov primer prirejenega javnega razpisa?

Podjetje ima sedež v zidanici, ki je v lasti družine Glavina

9. april 2018 ob 20:47

Koper - MMC RTV SLO

Komunalno podjetje Marjetica je 18. januarja objavilo razpis za triletno dobavo biorazgradljivih gospodinjskih vrečk. Pravočasno sta se prijavila dosedanji dobavitelj in še eno podjetje. Toda na dan odpiranja ponudb je Marjetica razpis podaljšala za skoraj mesec dni.

In ga zatem podaljšala še enkrat - prav tisti dan, ko župan Boris Popovič razreši direktorja Gašparja Mišiča. Uradni razlog za podaljšek razpisa: notranji razlogi in zasedenost enega izmed članov komisije. A sosledje dogodkov razkriva sume o poštenosti razpisa. Po naših zanesljivih informacijah je k odgovorni osebi za področje odpadkov prišel svetovalec koprskega župana, za nas nedosegljivi Dejan Škerlič, z navodilom, naj se razpis podaljša, ker se bo prijavilo še eno podjetje. In se v nadaljevanju tudi je. Podjetje Made, ki je bilo ustanovljeno 1. februarja, torej dva tedna po objavi razpisa. Ustanovil ga je Tržačan Liviano Stefani.



Podjetje Made ima sedež v zidanici v Šmarjah nad Koprom, ki je v lasti družine predsednice SDH-ja Lidie Glavina.



Stefani pravi, da se je na razpis prijavil, ker išče poslovne priložnosti tudi zunaj Italije. Hkrati zanika, da bi imel z Lidio Glavina kakršen koli odnos, po vprašanju, kako to, da ima potem sedež v vikend hišici njene družine, pa se je izgovoril na slab signal, odložil in se ni več oglašal. Telefon nam je po prvem stavku odložila tudi Glavina. Pisno pa, da gre za njenega partnerja, s katerim zdaj poslovno ne sodeluje.

Bi bil posel na Marjetici lahko koprska protiusluga Lidii Glavina? Spomnimo, da je Glavino in župana Popoviča pozimi družilo rušenje Matičeve uprave v Luki Koper. Se je na temo odstavljanja uprave kdaj sestala z županom v Trstu? Da se pri upravljanju državnega premoženja mora pogovarjati z vsemi, pravi Glavina. Popovič ne odgovarja.

Kot vse kaže, se je dogovorjeni posel sfižil v trenutku, ko je po odpiranju ponudb Stefani sicer ponudil najboljšo ceno, na dodatnih pogajanjih pa ga je potolkel dosedanji dobavitelj. Ki pa posla vseeno ni dobil. Na Marjetici so kakih deset dni tuhtali, kaj bi storili, nato pa razpis razveljavili, češ da vrečke nobenega od ponudnikov niso ustrezne dolžine. Čeprav se ne koši Koprčanov ne vrečke dosedanjega dobavitelja dolžinsko niso spremenili. Zdaj jih bodo iskali prek naročilnice ali z zbiranjem ponudb.

Eugenija Carl, TV Slovenija