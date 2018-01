Hrvaški ribiči za ribolov v slovenskih vodah (še) niso dobili nobene kazni

Na odvetnika, ki zagovarja interese slovenskih ribičev, se ni obrnil nihče

25. januar 2018 ob 07:46

Koper - MMC RTV SLO, Radio Slovenija

Nihče izmed hrvaških ribičev ni dobil nobene kazni iz Slovenije, so hrvaškemu kmetijskemu ministru na torkovem srečanju v Umagu povedali hrvaški ribiči. Slovenska policija medtem še pripravlja analizo posameznih prekrškovnih postopkov, saj jih ribiški inšpektorji še niso končali.

Plovila slovenske policije so v januarju posredovala v več kot 30 primerih. Hrvaških vplutij je bilo najmanj 56, od tega 21 ribiških plovil. Predstavnik ribičev v Istrski županiji Robert Momić je po srečanju s hrvaškim kmetijskim ministrom Tomislavom Tolušićem v Umagu dejal, da nihče ni na svoj domači naslov dobil nobene kazni iz Slovenije.

Presodil je, da je šlo očitno za nekakšno ustrahovanje s slovenske strani. Ali je oz. kdaj bo slovenska policija poslala kakšno kazen zaradi nezakonitega prehoda meja? Kot so dejali, podatkov ne morejo posredovati, saj ne vodijo natančne evidence glede posameznih prekrškovnih postopkih.

Previdni so tudi na kmetijskem inšpektoratu. Ribiški inšpektor je v januarju obravnaval 11 kršitev v Piranskem zalivu. Vseh 11 zadev, ko je šlo za nedovoljen ribolov, je še v postopku in niso zaključene. Inšpektorat bo v februarju začel iskati tri dodatne ribiške inšpektorje.

Hrvaški državljan postavil školjčišče

Še pred razglasitvijo sodbe arbitražnega sodišča je inšpekcija za okolje in naravo začela postopek glede nezakonitega školjčišča v Piranskem zalivu, ki ga je začel graditi hrvaški državljan. Jeseni, ko je tam postavljal betonski blok na morskem dnu, so mu pravne službe na Hrvaškem zagotovile, da lahko poseg in rabo izvaja brez omejitev tudi po objavi sodbe. Tako sta konec leta tam že nastali dve gojitveni liniji školjk. Tudi ti inšpekcijski postopki še niso končani.

Slovenski ribiči so medtem previdnejši. Če bi pri izvajanju ribolova v morju, ki je pod suverenostjo Slovenije, poskušali hrvaški organi zoper njih uvesti prekrškovni ali kazenski postopek, se lahko obrnejo na odvetnika Ivico Senjaka v Pulju. On nam je povedal, da se do zdaj nanj ni obrnil še nihče.

Tjaša Škamperle, Radio Koper