Kdo bo postal osebnost Primorske 2017?

Voditelja prireditve bosta Karin Sabadin in Matej Sukič

20. januar 2018 ob 18:23

Koper - MMC RTV SLO

Radio Koper, Televizija Koper in časnik Primorske novice bodo v soboto, 20. januarja 2018, ob 20. uri že trinajstič zapored razglasili Osebnost Primorske.

Naklonjenost poslušalcev, gledalcev in bralcev treh primorskih medijev pri izbiri osebnosti, ki so na zelo različne načine pozitivno zaznamovale življenje Primorske v letu 2017, so merili vseh dvanajst mesecev preteklega leta.

Na sklepni prireditvi, ki bo v veliki dvorani Kosovelovega doma v Sežani, bodo Osebnosti Primorske podelili nagrado zlato jabolko, delo akademskega kiparja Boštjana Drinovca. Za dobro razpoloženje bo poskrbela glasbena skupina Gedore, na odru pa se jim bodo pridružili solisti Helena Blagne, Štefica Stipančević, Gregor Ravnik in Iztok Novak Easy. Voditelja prireditve bosta novinarka in voditeljica Karin Sabadin in odgovorni urednik slovenskega programa TV Koper Matej Sukič.

Videoprenos prireditve se bo začel ob 20.00.

Radio Koper