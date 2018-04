Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Občina vztraja pri energetski sanaciji šole, ki se bo začela čez slaba dva meseca, na nasprotni strani pa ostajajo predstavniki Civilne iniciative Špet, ki zahtevajo gradnjo nove šole, ki je bila krajanom obljubljena že pred leti. Foto: Radio Koper VIDEO Na Škofijah nov zbor krajanov Dodaj v

Krajani želijo novo šolo, koprski župan vztraja pri energetski sanaciji stare

Popovič:"Šola bo praktično nova"

5. april 2018 ob 13:53

Škofije - MMC RTV SLO, Radio Koper

Po zboru krajanov na Škofijah, na katerem so podprli sklep za gradnjo nove šole, je o tem v sredo potekal še zbor občanov, ki ga je sklical koprski župan Boris Popovič. Novogradnja po njegovem mnenju ni smiselna.

V dvorani Zadružnega doma na Škofijah je župan Popovič krajanom in občanom predstavil energetsko sanacijo osnovne šole in zagovarjal kakovost montažnega objekta s sodobnimi materiali. Novogradnja po njegovem mnenju ni smiselna, saj bi bili otroci tako dve leti brez ustreznih prostorov: "Šola bo praktično nova. To je bila montažna šola, ki je bila za tiste čase primerna, je pa res, da je v njej azbest. Takrat niso vedeli, da je tako škodljiv. Danes so montažne hiše ali šole neprimerno boljše od zidanih."

Župan je udeležence pozval, naj o prenovi šole sodijo septembra, ko bo sanacija končana. Ravnateljica Vlasta Urška Baraga je dejala, da bodo šolske prostore izpraznili konec maja: "V tem trenutku podpiram to sanacijo, ker sem prepričana, da bomo res pridobili kakovost bivanja v teh prostorih. Dejstvo pa je, da bo čez nekaj let, če bo število oddelkov naraslo, treba kaj dograditi."

Med razpravo so nekateri krajani očitali dane obljube o gradnji nove šole. Erika Markežič Kapelj pravi, da ostajajo pri zahtevah in sprejetih sklepih na zboru krajanov: "Sanacija, kot smo povedali, ni rešitev, in zahtevamo ustavitev poteka sanacije šole in začetek del za gradnjo nove šole."

Predstavnik Civilne iniciative Špet, Alan Radin, je dejal, da pobuda ni politična kampanja, temveč zahtevajo novo šolo, ker je objekt dotrajan, postavljen na terenu, ki se seseda, v šoli pa se spoprijemajo s prostorsko stisko. Podpise v podporo peticiji bodo še zbirali: "Zbrali smo nekaj čez 630 podpisov. Mi lahko še naprej zbiramo podpise in tako pokažemo, da je le čas, da nam prisluhnejo."

Tudi po razpravi zbližanja stališč ni bilo.

