Na Škofijah med referendumom poplavilo šolo

Kaj bo z namočenim parketom?

14. maj 2018 ob 10:46

Škofije - MMC RTV SLO, Radio Koper

Po močnem nalivu je voda vdrla tako skozi glavna vrata šole kot skozi streho knjižnice, ki so jo odprli septembra lani. Na srečo je bilo tudi v nedeljo v stavbi precej ljudi, tako da so lahko gasilci hitro posredovali.

Gasilec Denis Slavec je pojasnil, da je za šolo dvignilo pokrov jaška, voda pa je zalila pet ali šest učilnic, hodnik in knjižnico. Ko je začela voda upadati, so gasilci začeli čistiti prostore. Gasilci ne izključujejo možnosti, da jašek ob šoli ni bil pravilno urejen.

To bodo morali še ugotoviti, je povedala ravnateljica Vlasta Baraga: "Poplavilo je, lahko rečem, celotno razredno stopnjo, razen dveh učilnic. Vse druge učilnice so bile poplavljene, kabineti poplavljeni. Očitno je bil dotok vode tako močan, da je dvignilo odtočne jaške. Vode ni požiralo in je voda skozi vrata vdrla v prostore, tako da je bilo v trenutku vse poplavljeno. Sreča, da je bil tukaj referendum, da so takoj poklicali gasilce in da so pomagali pri odstranjevanju vode in pri čiščenju tudi člani volilnih komisij. Moramo se zahvaliti vsem, predvsem pa gasilcem Gasilske brigade Koper, ki so prišli hitro, pomagali in nam dali še nekaj protipoplavnih vreč, za vsak primer, ker se baje pričakuje še kakšno neurje. V del nove knjižnice pa ni vdrla meteorna voda, ampak voda s strehe. Se pravi, da je bilo pri tej novi ravni strehi nekaj narobe narejeno. To bosta morala pač projektant in izvajalec ugotoviti, zakaj se je to zgodilo."

Pouk v ponedeljek bo. Vprašanje pa je, kaj se bo v prihodnjih dneh zgodilo z namočenim parketom in kako bodo sanirali streho v knjižnici, ki je praktično nova.

Tjaša Škamperle, Radio Koper