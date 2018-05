Na Škofijah vztrajajo pri izgradnji nove osnovne šole

Koprski župan za novo šolo za zdaj ni imel posluha

5. maj 2018 ob 15:34

Škofije/Koper - MMC RTV SLO, STA

Civilna iniciativa ŠPET zavrača trditve koprskega župana Borisa Popoviča, da je njihov odstop od sodelovanja z občino razlog za zamrznitev projekta energetske sanacije osnovne šole na Škofijah. Občina bi morala zgraditi novo šolo, so zahtevali.

Spomnimo, da so po opozorilih civilne iniciative ŠPET in zboru krajanov na začetku aprila, na katerem so Škofjoti od vodstva občine zahtevali izpolnitev obljub o izgradnji nove šole namesto zgolj energetske sanacije obstoječega, 40 let starega in dotrajanega objekta, so se občina in ŠPET nato dogovorili, da bosta vsaj dva predstavnika civilne iniciative sodelovala pri projektu obnove šole, občina pa bi preverila, ali bi bilo treba zagotoviti dodatne šolske prostore.

Nato so iz koprske občine tik pred prazniki sporočili, da je civilna iniciativa odstopila od sodelovanja, zaradi odločitve zbora krajanov, da mora občina ustaviti energetsko sanacijo in takoj pristopiti k dejavnostim, potrebnim za začetek gradnje nove šole, pa je zastal tudi projekt energetske sanacije. Kot so zapisali na občini, so se namreč odločili, da bodo pravilnost svoje izbire preverili na novembrskih lokalnih volitvah. V volilni program bo Popovič namreč zapisal takojšnjo popolno prenovo in dograditev novih prostorov obstoječe osnovne šole.

"Vsiljevanje t. i. energetske sanacije"

Že pred dnevi so se na odločitev Popoviča odzvali v ŠPET-u. Tako so na svojem Facebookovem profilu spomnili, da "štirje zbori krajanov, zbor občanov za KS Škofije, ki ga je sklical sam župan, ter skoraj 700 podpisov do zdaj niso bili ovira za vsiljevanje t. i. energetske sanacije".

Prav tako po njihovem mnenju ne drži "izgovor", da je bila energetska sanacija opuščena oz. preložena v čas po volitvah zaradi civilne iniciative in njenega odnosa do mestne občine.

"Če bi nam župan kot tretjo opcijo res ponudil, da otroci ostanejo še dve leti v stari šoli, medtem pa bi se gradila nova, bi v to takoj privolili, saj je tak načrt obstajal že leta 2009 in je predvidel nemoten potek pouka med samo gradnjo. To je bil tudi naš predlog, ki pa ga je župan že na zadnjem zboru občanov za KS Škofije zavrnil," so zapisali v ŠPET-u.

Kot so poudarili, bi občina v dobrobit krajanov Škofij morala takoj pristopiti k izgradnji nove šole in ob upoštevanju demografskih kazalnikov novogradnjo ustrezno povečati. V ŠPET-u sicer pozdravljajo izvedbo nujnih vzdrževalnih del, župana pa pozivajo, da na naslednjo sejo občinskega sveta uvrsti sklep o izgradnji nove osnovne šole na Škofijah.

