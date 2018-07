Na želzniškem odseku Rodik - Hrpelje Kozina obratuje detektor vročih osi

Detektor v štirih mesecih zaznal štiri alarme

26. julij 2018 ob 12:50

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Kot so pojasnili na ministrstvu, je detektor v slabem mesecu obratovanja zaznal štiri alarme, vse zaradi pritrjenih zavor in posledično pregretih koles. Trije so bili zaznani pri vlakih, ki so vozili iz Kopra, eden pa pri vlaku proti Kopru, so pojasnili.

Z detektorjem vročih osi sicer preverjajo vsa tirna vozila, ki v obeh smereh prečkajo točko namestitve naprave, pri čemer za zazna problem blokade zavor ali kakšno drugo pomanjkljivost, zaradi katere se kolesa pregrevajo.

Vozila z okvaro na kolesih predstavljajo potencialno grožnjo za iskrenje in vžig v okolici. Z detektorjem lahko takšno tirno vozilo na predvidenih železniških postajah odstranijo iz prometa in tako zmanjšajo možnosti, da bi prišlo do vžiga ob železniški progi, so še zapisali na infrastrukturnem ministrstvu in dodali, da bodo podatke uporabljali tudi za izvajanje ukrepov za preprečevanje škode na železniški infrastrukturi.