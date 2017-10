Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.0 od 7 glasov Ocenite to novico! V nedeljo zvečer je bil pod vodo velik del Izole. Foto: Radio Koper/Jelena Dudine

Neurje na Obali: Velik del Izole pod vodo, zgorel del kampusa

Nekaj časa je bil zaprt predor Markovec

23. oktober 2017 ob 07:11,

zadnji poseg: 23. oktober 2017 ob 09:56

Izola - MMC RTV SLO, STA, Radio Koper

Močno neurje in dež sta v nedeljo zvečer povzročila velike težave na Obali. Najhuje je bilo v Izoli, ki je bila več ur pod vodo. Več vrtcev je danes zaprtih, pogorel je tudi del univerzitetnega kampusa v Livadah.

Močne padavine, ki so včeraj popoldne zajele obalna mesta, so največ škode povzročile v izolski občini, kjer bilo v nedeljo zvečer pod vodo mestno jedro. Z odpravljanjem posledic se je 100 članska ekipa ukvarjala vso noč. Po poročanju Radia Koper je bil zaradi močnega dežja nekaj časa zaprt tudi predor Markovec, kjer se je sprožil tudi manjši plaz.

Po navedbah Primorskih novic je bil polovica Livad sinoči pod vodo, med drugim tudi ulica Zvonimira Miloša in bližnje ulice, po katerih so plavali številni predmeti. Vsi prebivalci so bili na nogah, gasilci in policisti pa so zaradi nevarnosti prepovedali stanovalcem vstop v kleti.

Poplavilo je tudi stari del Izole, in sicer Ljubljansko ulico, Lonko, v Alietovi ulici pa je poplavilo pritlično stanovanje. Sprožilo se je veliko plazov in požar, v katerem sta pogoreli dve etaži v Univerzitetnem kampusu Livade. Iz Univerze na Primorskem so sporočili, da je materialna škoda precejšnja, objekt pa ni varen za uporabo. Trenutku poteka forenzična preiskava o vzrokih požara.

Zamašeni kanalizacijski odtoki

Predstavnica izolske občine Martina Miklavčič Šumanski je za STA povedala, da je voda pustila kar precejšnje razdejanje, saj je bila zelo deroča in je odnašala vse pred seboj. V središču mesta je tako odnašala zemljo z gredic ter zalivala kleti.

Kanalizacijski odtoki toliko vode niso uspeli požirati, poleg tega so se napolnili z zemljo in listjem. Naplavine in ostale posledice poplavljanja po ulicah mesta še čistijo, saj je bilo škode preveč, da bi uspeli vse sanirati v eni noči.

Italijanski vrtec L'Aquilone in osnovna šola Dante Alighieri bosta do nadaljnjega zaprta, poleg tega tudi nekatere igralnice v enoti Školjka vrtca Mavrica, in sicer vsaj dokler ne bodo uspeli za silo sanirati nastale škode, je še pojasnila. Izolska občina starše tudi naproša, da otrok v vrtec ne pripeljejo, če le lahko organizirajo varstvo drugače. Druge enote vrtca bodo delovale nemoteno.

Voda poplavila avtokamp

Deroča voda je močno prizadela tudi izolski avtokamp Jadranka. Po besedah vodje kampa Mira Kolenšiča je bilo v času neurja "kar hudo". Voda je drla z višjih delov in cest proti morju ter odnašala vse pred seboj, med drugim je po kampu nosilo tudi prometno signalizacijo z bližnje ceste ter cvetlična korita. Meteorni kanali namreč tolikšne vode niso uspeli zadrževati.

V samem kampu je bilo ponekod tudi do 40 centimetrov vode, tako da je prišla tudi v posamezne avtoprikolice. Poplavilo je tudi recepcijo in restavracijo kampa. Neurje je poškodovalo tudi strešno kritino, zato je voda puščala tudi s strehe. Posledice bodo odpravljali še kar nekaj časa, je ocenil Kolenšič.

Poplavljena hotelska klet

V hotelu Haliaetum v San Simonu pa so za STA povedali, da je poplavilo celotno kletno etažo, garderobe, pralnico, dvorane in bazen. Zato nekaj časa po vsej verjetnosti tudi ne bodo imeli tople vode. Posledice še vedno odpravljajo.

V hotelu Marina je voda zajela recepcijo in pritlične prostore, namočilo je tudi nekatere sobe. Še pred prihodom gasilcev so uspeli sami odstraniti vodo iz prostorov. Je pa bilo po besedah vodje hotela Ivice Evačić "vse skupaj kar stresno".

Požar tudi v Hrvatinih

V Hrvatinih je zagorelo osebno vozilo. Zaradi močnega vetra se je požar hitro širil, zgorel je tudi garažni nadstrešek, dve osebni vozili in nekaj kmetijskih strojev. Na območju Pivke pa je bila zaradi vremenske ujme motena oskrba z električno energijo, brez katere je bilo začasno 600 gospodinjstev.

VIDEO Poplavljeno središče Izole

K. T., G. C.