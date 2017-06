Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Turistična društva so pokazala svojo ponudbo. Foto: Siniša Rančov Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Ob 950-letnici od prve omembe Kubeda sprehod v preteklost

Pestro dogajanje ob častitljivi obletnici

12. junij 2017 ob 13:02

Kubed - MMC RTV SLO

V Kubedu so slovesno obeležili 950 let od prve omembe vasi, poleg turistične ponudbe in okoliških dobrot so predstavili tudi srednjeveški tabor.

Na njem so člani društva Druščina Zlate ostroge predstavili orožje, obleke in igre 15. stoletja, pred gradom na dvorišču gradu pa je društvo Dragonarji postavilo dva srednjeveška tabora, kjer so si lahko obiskovalci ogledali orožje in prehrano iz srednjega veka.

Kubed je bil prvič omenjen leta 1067 v darilni pogodbi, s katero je kralj Henrik IV. podaril vas Kubed freisinški cerkvi.

Po svečani predaji darilne listine je društvo Dragonarji pred gradom uprizorilo bitko s Turki in učinkovito obrambo gradu, piše na spletni strani Turistične zveze Slovenije.

K. T.