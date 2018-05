Vodstvo Luke glede podaljšanja prvega pomola še ni prepričalo župana

Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Podaljšanje prvega pomola je za Luko Koper najpomembnejša strateška naložba, saj bo kontejnerski terminal do leta 2020 deležen največjega dela načrtovanih investicij, kar 235 milijonov evrov. Foto: MMC RTV SLO Sorodne novice Občina Koper se je pritožila na dovoljenje za pomol Dodaj v

17. maj 2018 ob 14:45

Koper - MMC RTV SLO

Upravno sodišče v sedmih mesecih še ni odločilo o pritožbi koprske občine na izdano okoljevarstveno soglasje za podaljšanje prvega pomola. Upravi Luke Koper, ki jo vodi Dimitrij Zadel, vodstva občine ni uspelo prepričati, da pritožbo umakne.

Že več kot leto dni je staro okoljevarstveno dovoljenje, ki ga je agencija za okolje izdala Luki Koper za podaljšanje prvega pomola. To je pogoj za pridobitev gradbenega dovoljenja, da bi obalo podaljšali za sto metrov in jo namenili skladiščenju zabojnikov. In že sedem mesecev o pritožbi koprske občine odloča novogoriški oddelek upravnega sodišča. Po menjavi uprave Luke Koper so bila pričakovanja, da bo Dimitrij Zadel s koprskim županom dosegel dogovor o umiku pritožbe, velika. A se to v petih mesecih ni zgodilo. "Moram reči, da se še vedno konstruktivno in pozitivno pogovarjamo o tem. Vsekakor je naš interes oz. interes Luke Koper, da se pomol podaljša. Bom pa rekel tako: mi potrebujemo Mestno občino Koper in Občino Ankaran, oni pa potrebujejo nas," je povedal Zadel.

V Luki poudarjajo, da gre za ključen projekt: za del naložbe so prejeli 20-odstotno sofinanciranje od Evropske unije. Lani so ob prejetju dovoljenja menili, da bi morebitno zavlačevanje ogrozilo posojilo Evropske investicijske banke. Odločanje o tožbi je v sklepni fazi. Sodna odločba bo odpravljena najpozneje v juniju, so nam odgovorili z upravnega sodišča.

Tjaša Škamperle