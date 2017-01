Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 3 glasov Ocenite to novico! Japonski industrijski velikan je samo lani prodal za tri milijarde evrov izdelkov. Foto: EPA Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Ribničani se nadejajo še Yaskawine tovarne industrijskih robotov

Za naložbo so se potegovale še Češka, Slovaška in Poljska

2. januar 2017 ob 07:25

Ribnica - MMC RTV SLO/Radio Slovenija

Japonsko podjetje Yaskawa, ki pri nas že ima svojo podružnico Yaskava Ristro v Ribnici, namerava v Sloveniji postaviti še tovarno industrijskih robotov, v kateri naj bi sprva zaposlilo 160, sčasoma pa približno 200 ljudi.

Lokacija še ni dokončno znana, poleg ribniške so namreč v igri tudi nekatere druge občine. A prav v deželi suhe robe se nadejajo, da se bo največji svetovni proizvajalec industrijskih robotov zaradi primerjalnih prednosti odločil prav zanje.

Za to veliko naložbo so se potegovale Češka, Slovaška, Poljska in Slovenija. Zadnji dve naj bi imeli pri končni izbiri največ možnosti, med kraji oziroma občinami pa Ribnica, kjer Yaskawa že ima eno od svojih evropskih podružnic, pravi tamkajšnji župan Jože Levstek. "Se že proizvajajo roboti, tako da je proizvodnja, lahko rečemo, utečena. Kot slišim, je prodana že nadaljnja prodaja robotov, vsaj za dve leti. Zato se mi zdi smiselno, da je ta nova investicija prav v Ribnici."

Predstavniki japonskega industrijskega velikana, ki je samo lani prodal za tri milijarde evrov izdelkov, so se z ribniškimi zmožnostmi že dodobra seznanili. Zanimajo jih zlasti prazna stanovanja, površine za individualno graditev, vrtec in osnovna šola. Z vsem tem v Ribnici težav nimajo, bodo pa morali poskrbeti tudi za srednje in visoko šolstvo, saj bodo, če bo Yaskawa, ki del potrebnih zemljišč že ima, dejansko vlagala pri njih, potrebovali tudi strokovnjake z različnih področij.

"No moram pa reči, da smo se tudi pogovarjali z dekani fakutltet iz Novega mesta, ki so pripravljeni narediti določen oddelek za določeno namensko zadevo," je še dejal Levstik.

Pomembno je, da bi Japonci poleg same tovarne in novih zaposlitev v Ribnico pripeljali tudi razvoj in dodatne raziskave. V krajih, kjer ljudje pri izdelavi zobotrebca iz navadne leske ustvarijo največjo dodano vrednost, hudomušno poudarja župan Jože Levstek, je namreč uspeh zagotovljen.

Marko Škrlj, Prvi program Radia Slovenija