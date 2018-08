Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.0 od 4 glasov Ocenite to novico! Po uspešnih mandatih prvih dveh predsednic društva, Samante Baranja, ki je diplomirana nemcistka na podiplomskem študiju primerjalnega jezikoslovja ter Tine Friedreich, profesorice nemškega in ruskega jezika je krmilo društva prevzel absolvent arhitekture, Marcel Baranja. Foto: Sandi Horvat Predavanja na fakultetah. Foto: Ahriv Romskega akademskega kluba Dodaj v

Romski akademski klub praznuje prvih deset let

Novo vodstvo akademskega kluba

24. avgust 2018 ob 11:28

Murska Sobota - MMC RTV SLO

Nevladna organizacija, katere zametki segajo v leto 2008, ko so se na romskem festivalu Kharmoro v Pragi prvič zbrali in predstavili tudi eni prvih romskih intelektualcev iz Slovenije, ima novega predsednika.

Po uspešnih mandatih prvih dveh predsednic društva, Samante Baranja, ki je diplomirana nemcistka na podiplomskem študiju primerjalnega jezikoslovja, in Tine Friedreich, profesorice nemškega in ruskega jezika, je krmilo društva prevzel absolvent arhitekture, Marcel Baranja.

Romski akademski klub (RAK), ki si prizadeva predvsem za promocijo pomena izobrazbe za Rome in Sinte, v zadnjih letih skozi svoje dejavnosti tudi informira večinsko prebivalstvo o pomenu izobrazbe nasploh in o Romih v Sloveniji. Številna predavanja in delavnice, ki so usmerjena k populaciji dijakov in študentov po različnih slovenskih regijah, izvajajo v sklopu njihovega, že tradicionalnega meseca romske kulture, Romano Čhon. Trenutno je v društvu dejavnih za dober ducat mladih Romov, ki so že ali bodo v kratkem dokončali univerzitetno izobraževanje.

"Kot smo ugotovili, je po naših predavanjih čedalje več povpraševanja, saj tovrstnih vsebin in informacij splošni izobraževalni sistem mladim ne ponuja. Zato smo tu mi. Zadnja leta smo ravno zaradi večjega števila gostovanj po srednjih šolah in fakultetah naš mesec romske kulture, ki je načeloma trajal le aprila, razširili še na ves maj. Ampak to počnemo z veseljem,2 je za Radio Slovenija povedal zdajšnji predsednik, Marcel Baranja.

Mesto podpredsednice je prevzela Melisa Baranja, lanska dobitnica Prešernovne nagrade Fakultete za socialno delo, ki je letos na omenjeni fakulteti tudi magistrirala.

»Veseli me, da se tudi v naši vasi, od koder prihajam, vse več romskih deklet odloča za srednjo šolo in študij ter tako razbijajo stereotipe in predsodke, ki so o Rominjah še vedno prisotni, tako pri večinski kakor tudi pri romski skupnosti,« je dejala Melisa Baranja.

S številnimi dejavnosti skozi leta si je Romski akademski klub v slovenskem in mednarodnem prostoru zagotovil tudi svoj glas, ki kot je v svojem prvem javnem nagovoru povedal aktualni predsednik društva, postaja čedalje bolj glasen.

Dodatna učna pomoč učencem in dijakom, ustvarjalne in poučne delavnice, predavanja, dobrodelne akcije, politična participacija, sodelovanje v mednarodnih izmenjavah Erasmus+ pa so le nekatere od dejavnosti, ki jih člani Romskega akademskega kluba izvajajo vse leto.

Svoj jubilej so člani proslavili na nedavni mednarodni konferenci v Lendavi Znanje kot steber osebne moči, ki jo je s pomočjo RAK-a in romskih organizacij pripravila Ljudska univerza Lendava. Njena direktorica, Rahela Hojnik Kelenc, je med drugim poudarila, da se je ravno s pomočjo prijateljev iz Romskega akademskega kluba naučila ogromno o tem, kaj pomeni biti Rom v slovenski družbi in da je sodelovanje z njimi eno najboljših sodelovanj, ki jih je v svoji karieri sklenila. "To pa je tudi dokaz in kazalnik pravega medkulturnega dialoga, do katerega pride, če res nekaj počneš s srcem," je sklenila Kelenčeva.

Sandi Horvat, Radio Slovenija