S prodajo znamenite vile Samassa bi izselili številna društva

Ministrstvo naj bi se odločilo za odstop od prodaje

22. januar 2018 ob 20:08

Ljubljana - MMC RTV SLO, Televizija Slovenija

Odločitev ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, da brez razpisa proda poslovne prostore v znameniti vili Samassa nad ljubljanskim predorom zasebniku, je razburila društva, ki delujejo v stavbi.

Država se že nekaj let trudi znebiti znamenite vile, ki je v njeni večinski lasti. Namero o prodaji so podpisali že leta 2009. Stanovanje v prvem nadstropju ima v lasti nekdanji odvetnik Luka Grasselli. In prav on je izkazal interes po nakupu dodatnega prostora. Za 64 kvadratnih metrov bi plačal 87 tisočakov, torej dobrih 1.300 evrov za kvadrat, če se ne bi v prodajo vmešali preostali najemniki.

Na Karlovški 3 delujejo številna društva. Najbolj so ogroženi prostori Društva arhitektov Ljubljana, ki v njih delujejo vse od leta 1961. Zdajšnji lastnik, ministrstvo za izobraževanje znanost in šport, pa te prostore prodaja neposredno, torej brez javnega razpisa.

Zato so ministrici Maji Makovec Brenčič napisali javno pismo, s katerim so jo pozvali, naj prepozna zgodovinsko vrednost vile in ustavi prodajo.

"Gre za najkakovostnejšo arhitekturo tega tipa vile. Ne samo v Ljubljani, tudi v slovenskem merilu. [...] Do zdaj je ta prodaja mogoče potekala samo znotraj ene službe ministrstva. Mogoče se bo zdaj, ko bo z zadevo seznanjena ministrica, ta odzvala popolnoma drugače," je povedal Aleš Prijon, predsednik Zbornice arhitektov Slovenije.

Po naših informacijah bodo podpis pogodbe ustavili, neuradno tudi zaradi poročanja v medijih. So pa sporočili, da so cenitev naročili julija lani, cena 1.300 evrov po kvadratu pa je rezultat pogajanj s kupcem. In zanimivost: celotno vilo, ki potrebuje zgolj lepotne popravke, so uradni cenilci ocenili na 450.000 evrov, trgovci z nepremičninami pa njeno vrednost ocenjujejo na milijon in pol, torej trikrat več.

Boštjan Veselič, TV Slovenija