Sedem ovc končalo pod medvedovimi kremplji

Pohodniki naj bodo previdni

27. junij 2017 ob 16:19

Črna na Koroškem - MMC RTV SLO/STA

Na pobočju Pece je v soboto medved pokončal sedem ovc in poškodoval dve jagnjeti. Občine Mežica, Črna in Solčava so že dale vlogo za izredni odstrel.

Okoli 150-glava čreda ovc lastnika Andreja Štajnerja se je na visokogorskem pašniku na Peci pasla šele od prejšnje srede, v soboto pa je bil lastnik obveščen o najdenih kadavrih. To je prvi primer takšne škode letos na Koroškem, je pa čredo ovc istega lastnika medved napadel tudi leta 2013, je povedal vodja odseka za gozdne živali in lovstvo pri slovenjgraški območni enoti Zavoda za gozdove Slovenije Zdravko Miklašič. Lastniku črede je svetoval umik živali v dolino, kar je lastnik že upošteval.

Na kraju dogodka so odvzeli tudi vzorce dednega materiala medveda, tako da bodo nadaljnje DNK-analize pokazale morebitno povezanost z drugimi napadi v okolici. Pred tremi tedni so namreč medveda opazili na območju Ludranskega vrha nad Črno na Koroškem, kjer je ta poškodoval čebelji panj, a Miklašič ocenjuje, da ni šlo za istega medveda kot na Peci. O napadih medveda na ovce so pred kratkim poročali tudi s Solčavskega.

V bojazni, da bi se lahko napadi medvedov na živali nadaljevali oz. da bi bili lahko ogroženi tudi ljudje, so občine Mežica, Črna in Solčava na kmetijsko ministrstvo že podale vlogo za izredni odstrel medveda, je povedala županja Črne Romana Lesjak.

Po Miklašičevih besedah so na območju od Pohorja proti Kamniško-Savinjskim Alpam znani koridorji, po katerih prehaja medved. Koliko je na tem območju trenutno medvedov, je težko oceniti, je dejal in pohodnikom svetoval dodatno previdnost ter tudi to, da so na pohodih primerno glasni, saj se medved praviloma človeku umakne, psi pa morajo biti na povodcih.

A. Č.