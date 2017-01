Skrb vzbujajoče stanje cerkniškega vodovoda. Predlani našli bakterijo E. coli

Za odpravo vseh težav bo potrebna draga obnova starih cevi

10. januar 2017 ob 20:01

Cerkno - MMC RTV SLO

Cerkniški vodovod ima težave, čeprav so nam na tamkajšnji komunali nedavno zatrdili, da težav in okužb ni. A to ne drži, saj je bila še lani v vodovodnem omrežju prisotna bakterija E. coli, poročilo nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano iz leta 2015 pa je še bolj skrb vzbujajoče.

Poročilo o kakovosti vode v Cerknici za leto 2015, ki ga je pripravil nacionalni laboratorij, razkriva, da je bila voda prepogosto onesnažena z bakterijami fekalnega porekla in zato neustrezna. Vzrok pa je bil premalo kloriranja.

Leta 2016 je bila voda dovolj klorirana, so se pa pojavile napake na vodovodnem omrežju, zaradi česar so v šestih vzorcih vode našli bakterijo E. coli. Da so težave v cerkniškem vodovodnem omrežju prisotne, meni tudi Dušan Harlander iz nacionalnega laboratorija za okolje in vodo. Ocenjuje sicer, da se stanje izboljšuje, a vodovodna infrastruktura, ki se pogosto kvari, ostaja problem.

Župan je za bakterijo vedel

Stvar ne bi bila tako pereča, če ne bi pristojni tega skušali pomesti pod preprogo. Letno poročilo javnega podjetja Komunala Cerknica za 2015 je zelo splošno, mesečna poročila iz leta 2016, ki bi vključevala prisotnost bakterije E. coli, pa na spletni strani podjetja še vedno niso objavljena. Direktor komunale Anton Kranjc je tudi za TV Slovenija zatrjeval, da je voda brezhibna in da bakterija ni prisotna.

Župan občine Cerknica Marko Rupar je sicer bil seznanjen s tem, da se bakterija občasno pojavlja, ne pa tudi s tem, kdaj se je pojavila. Kljub temu še vedno zaupa vodstvu komunalnega podjetja. Ravnateljici osnovnih šol Grahovo in Rakek, kjer so bakterijo našli januarja lani, sta bili obveščeni le, da je vodo treba prekuhavati. Bolj zaskrbljen pa je bil Boris Žnidaršič iz sveta staršev na osnovni šoli Grahovo, saj ta tema ni bila izpostavljena na svetu staršev.

Če so težave s kloriranjem iz leta 2015 lani odpravili, pa bo odpravljanje težav v omrežju zaradi zastarelih cevi težja naloga, saj bi, tako župan, potrebovali pol milijona evrov. Torej prav toliko denarja, kolikor so pred leti porabili za najsodobnejšo napravo, namenjeno ultrafiltraciji, a težave kljub napravi ostajajo.

Erika Pečnik Ladika, TV Slovenija