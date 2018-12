Soboška komunala terja 200 tisoč evrov posojila nogometašem

Sodni postopki povezani z delovanjem soboškega nogometnega kluba med letoma 2010 in 2013 se nadaljujejo

9. december 2018 ob 16:55

Murska Sobota - MMC RTV SLO, STA

Na sodiščih še vedno potekajo postopki, povezani z delovanjem predhodnikov nogometnega kluba Mura v letih 2010–2013. Večina zadev je končanih, soboška Komunala še vedno terja slabih 200 tisoč evrov, posojenih nogometašem, na sodišču pa ugotavljajo, kdo je odgovoren za posojilo.

Soboško občinsko javno podjetje Komunala je preostanek dolga od 250 tisoč evrov posojila, ki ga je maja 2012 posodilo takrat že propadlemu Nogometnemu društvu (ND) Mura 05, najprej terjalo od Športnega društva Nogometna šola (ŠD NŠ) Mura 05, ki je nasledilo ND Mura 05. Ko je pravdo izgubilo, pa je denar zahtevalo od predsednika propadlega društva Miroslava Topića.

Obravnava je bila na sodišču končana prejšnji mesec, ta teden pa so stranke dobile sodbo, po kateri Topiću preostanka posojila ne bo treba vrniti. Komunala, ki je dobila vrnjen le prvi obrok, se sicer lahko pritoži na višje sodišče. Prvi primer, torej zavrnjeni zahtevek Komunale do ŠD NŠ Mura 05, je višje sodišče potrdilo aprila in je pravnomočen.

Ni še jasno, kdo je odobril izplačilo

Topić je bil maja 2012 predsednik tako ND Mura 05 kot ŠD NŠ Mura 05, z denarjem Komunale pa naj bi, kot je Topić povedal na sojenju, pomagali ND Mura 05, da bi lahko tekmovalo v predkrogih evropske lige. Vrnili naj bi ga, ko bi klub dobil denar od evropskega tekmovanja, ker je imel blokiran račun, pa je Komunala denar nakazala ŠD NŠ Mura 05.

Še vedno pa ni razjasnjeno, kdo je odobril izplačilo oziroma je za to odgovoren, o tem poteka kazenski postopek na okrožnem sodišču v Mariboru. Obdolženi so nekdanji direktor Komunale Drago Šiftar, nekdanji soboški župan Anton Štihec ter štirje nekdanji nadzorniki Komunale, Ernest Ebenšpanger, Karel Žekš, Rudolf Horvat in Marko Martinuzzi.

Vpleteni zanikali odgovornost

Na predobravnavnem naroku v novembru so tako Štihec kot nadzorniki zavrnili očitke o nezakonitosti, Šiftar se je iz zdravstvenih razlogov opravičil. Šiftar je na prejšnjih sojenjih trdil, da naj bi zgodbo s posojilom zrežiral tedanji soboški župan Anton Štihec, sam pa naj bi le potrdil odločitev nadzornega sveta, ki je za izplačilo moral dati soglasje. Kot pravi Šiftar, naj bi nadzorni svet le izvršil, kar je od njega zahteval lastnik, torej soboška občina in njen predstavnik, to je župan.

Štihec pa je trdil, da je Topiću jasno povedal, da občina finančno ne more pomagati, je pa po njegovih besedah občina sklicala sestanek mestnih svetnikov, predstavnikov več podjetij in še nekaterih vplivni akterjev iz okolja, nakar so se dogovorili o posojilu. Štihec je poudarjal, da ni bil seznanjen z vsebino pogodbe med občinskim podjetjem in nogometnim klubom. Večina zadev, povezanih z omenjenim obdobjem soboškega nogometa, od spornega delovanja do goljufij ter ponarejanja dokumentov, pa je končana.

27 mesecev pogojne kazni zaradi goljufije

Miroslav Topić je priznal krivdo za storjena kazniva dejanja v obdobju od aprila 2010 do januarja 2013 in dobil 27 mesecev pogojne zaporne kazni s preskusno dobo štirih let. Topič je priznal oškodovanje upnikov, poslovno goljufijo, ponareditev in uničenje poslovnih listin, kršitev temeljnih pravic delavcev in zlorabo položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti. Dejanja je obžaloval, pojasnjeval pa, da je želel v klub privabiti tuje vlagatelje, a jih je lokalno okolje po njegovem mnenju odgnalo.

Nataša Horvat Barič, ki je januarja 2013 nasledila Topića, je bila oproščena vseh očitkov, tudi izposoje 35 tisoč evrov pri "soboškem milijonarju", ki jih klub ni vrnil, ob njej je bil oproščen tudi nekdanji kapetan moštva Fabijan Cipot. Trije uslužbenci soboškega finančnega urada so bili pravnomočno obsojeni na pogojne kazni, ker so bili maja 2012 vpleteni v izdajo lažnega davčnega dokumenta ND Mura 05, ki ga je to potrebovalo za licenco Nogometne zveze Slovenije.

Ker sojenje Vlasti Temlin, nekdanji direktorici soboške davčne uprave, in Miroslavu Topiću zaradi usmerjanja oziroma napeljevanja pri izdaji omenjenega lažnega potrdila do 29. maja letos ni bilo končano – na prvostopenjskem sodišču sta bila sicer dvakrat obsojena –, je višje sodišče obtožbo dokončno zavrglo.

L. L.