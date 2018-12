25 let ZVVS-ja: "Skrb za svojce padlih je naša posebna dolžnost"

Slovesnost ob 25. obletnici Združenja veteranov vojne za Slovenijo

16. december 2018 ob 11:42

Celje - MMC RTV SLO

Zveza veteranov vojne za Slovenijo se je v soboto s slavnostno sejo poklonila spominu na ustanovitev Združenja veteranov vojne za Slovenijo pred 25 leti.

Slovesnosti v Celju so se udeležili številni vojni veterani, predstavniki veteranskih in domoljubnih organizacij, združenih v Koordinacijo veteranskih in domoljubnih organizacij, predstavnik načelnice Generalštaba Slovenske vojske, polkovnik Peter Zakrajšek in ustanovitelji ZVVS-ja, ki so jim bila podeljena spominska priznanja.

Slavnostna seja je minila brez predstavnikov politike, saj je bilo med udeleženci slišati, da ne želijo, "da je prisoten nekdo, ki še po 27 letih ne razume takratnih dogodkov in še danes ne loči resnice od laži ter tako daje legitimnost dogodkom, s katerimi se potvarja naša zgodovina".

Predsednik ZVVS-ja, Ladislav Lipič, je v nagovoru spomnil na poslanstvo Zveze vojnih veteranov Slovenije: ''Skrb za svojce padlih v osamosvojitveni vojni je naša posebna dolžnost in predvsem zaveza. Organizacija različnih dogodkov omogoča njihovo medsebojno srečevanje in srečanja tudi s soborci njihovih najdražjih,ki so za našo državo dali največ,kar so imeli, svoja življenja. Prav tako v okviru svojih zmožnosti skušamo delovati tudi na humanitarnem področju in našim članom ob različnih nesrečah namenjamo določena finančna in tudi materialna sredstva."

Ustanovitev Združenja veteranov vojne za Slovenijo

Ideja za ustanovitev združenja se je pojavila že v letu 1992. V gostišču Mrak v Ljubljani se je 6. junija leta 1993 zbrala peterica veteranov in začrtala temeljno idejo o ustanovitvi veteranske organizacije, ki bo imela nalogo ohranjati avtentičen spomin na obdobje osamosvajanja, na to neponovljivo in zgodovinsko pomembno obdobje slovenskega naroda, pojasnjujejo v ZVVS. Osnovna zamisel organiziranosti je temeljila na teritorialni razdelitvi Slovenije na 13 pokrajin,v katerih naj bi bile enakopravno zastopane vse strukture, ki so delovale v pripravah na osamosvojitev in v sami osamosvojitveni vojni. Že 10. oktobra 1993 so v Cankarjevem domu organizirali ustanovni zbor Združenja veteranov vojne za Slovenijo z izvolitvijo prvega predsednika Srečka Lisjaka. Leta 2000 so na ustanovnem zboru ustanovili Zvezo veteranov vojne za Slovenijo, ki je zamenjala "združenje".

Duška Lah, Televizija Slovenija