Poudarki Objekt že 15 let sameva. Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Nekdanji hotel Črni les v Lenartu čakajo svetlejši časi. Foto: Radio Maribor/Lidija Cokan Sorodne novice V nekdanjem Črnem lesu čez eno leto spet dom za starejše Dodaj v

Črni les v Lenartu bo spet dom za starejše

Prve uporabnike bodo sprejeli čez dobro leto

1. september 2018 ob 14:57

Lenart - MMC RTV SLO, STA

Nekdanji hotel Črni les v Lenartu pri Slovenskih goricah, ki ga je pred dvema letoma kupilo lokalno podjetje Žipo, bo tudi v prihodnje namenjen oskrbi starejših. Novi lastnik objekta se je povezal z domom za starejše Dom Lenart, ki je za to lokacijo tudi dobil koncesijo. Prve uporabnike naj bi sprejeli v dobrem letu dni.

Na razpisu, katerega rezultate je ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti objavilo prejšnji teden, je Dom Lenart, ki že opravlja dejavnost institucionalnega varstva starejših in sodi pod okrilje Nadškofijske karitas Maribor, pridobil koncesijo za 70 mest. "Uporabniki bodo bivali v eno- in dvoposteljnih sobah v bivalnih enotah po principu gospodinjske skupnosti. Od skupne kapacitete 70 mest bo 48 mest namenjenih stanovalcem z demenco," so povedali na ministrstvu.

Dom Lenart bo v ta namen najel objekt Črni les, ki je nekoč služil kot motel, nato pa kot dom za starejše občane, a so ga bili takratni lastniki zaradi afere leta 2004 prisiljeni zapreti. Vrsto let prazen je na koncu pristal pod okriljem Družbe za upravljanje terjatev bank (DUTB), ki ga je nato na dražbi prodala Žipu, ki sicer deluje na področju poljedelstva, živinoreje in predelave lesne biomase.

Ureditev za 3 milijone evrov

Ureditev doma naj bi stala okoli tri milijone evrov, zaključena naj bi bila do konca leta 2019. "Objekt se bo v celoti adaptiral in opremil po najnovejših normativih in standardih. Vsa mesta bodo na voljo takoj po končani adaptaciji, predvidoma čez dobro leto," je pojasnil Zlatko Gričnik, direktor Doma Lenart, kjer je na čakalni listi za sprejem v dom trenutno okoli 150 ljudi.

Objekt je po aferi sameval

Hotel Črni les v Zamarkovi pri Lenartu je zgradilo podjetje Agrokombinat Lenart, predhodnik Žipa, kasnejši lastnik pa ga je prodal zakoncema Duški in Zdravku Lajh, ki sta v njem vzpostavila dom za upokojence. Leta 2003 je začel polniti naslovnice časnikov, saj je bil predmet več prijav sorodnikov domskih oskrbovancev zaradi domnevnega malomarnega zdravljenja in nege, celo okoriščanja, in kmalu po izbruhu afere so dom zaprli, saj v njem nihče ni več želel bivati.

Kazenski postopki zoper Lajhova, ki sta ostro zavračala vse obtožbe, so se kasneje razblinili, objekt pa že 15 let sameva. V času begunske krize ga je država le za kratek čas uporabila za nastanitev migrantov na poti iz Hrvaške v Avstrijo.

L. L.