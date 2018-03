Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 5 glasov Ocenite to novico! Nivojski prehodi čez železniško progo predstavljajo precejšnjo prometno nevarnost. Foto: BoBo Dodaj v

Naložba v ceste in železnico: manj zastojev, večja prometna varnost

Projekt je ocenjen na 52 milijonov

9. marec 2018 ob 14:04

V Poljčanah bodo v nekaj več kot enem letu pridobili prenovljeno železniško-cestno infrastrukturo, ki bo med drugim odpravila tri zdajšnja nivojska križanja železniške proge in ceste. To bi prineslo tudi bistveno manjše cestne zastoje proti Slovenski Bistrici ter izboljšalo prometno varnost v občini.

Projekt, ki ga vodi Direkcija za infrastrukturo in med drugim vključuje prenovo železniških postaj v Poljčanah in Slovenski Bistrici ter rekonstrukcijo proge med tema krajema, bo v celoti končan do aprila prihodnje leto.

Ta čas bodo najprej ukinili nivojska prehoda v Spodnji Brežnici, prestavili regionalno cesto ter zgradili nadvoz, pojasnjuje Dejan Jurkovič iz Direkcije za infrastrukturo in dodaja, da se bo s spremembami "pretočnost cestnega prometa bistveno izboljšala". "S tem, ko bomo tudi ukinili dva nivojska prehoda, pa se bo zvišala stopnja varnosti."

Večja pretočnost prometa in posledično boljša prometna varnost sta tista, zaradi česar se izvedbe projekta veselijo tudi v lokalni skupnosti. Župan Poljčan Stanislav Kovačič: "Ko bodo zadeve urejene, kot morajo biti, bo promet tekel zelo tekoče, kar pomeni lažje vključevanje, manj onesnaževanja okolja, z vidika varnosti pa dosti večjo varnost."

V Poljčanah zdaj urejajo tudi železniško postajo, dela že potekajo tudi v Slovenski Bistrici. Skupno je projekt, skupaj z že izvedenimi deli, ocenjen na 52 milijonov evrov.

T. K. B., Danijel Poslek (Radio Slovenija)