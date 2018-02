Po dobrih štirih letih po stečaju prodan celoten Svein kompleks

Blagovno znamko Svea je kupila Zlatarna Celje

6. februar 2018 ob 19:46

Po dobrih štirih letih od začetka stečaja je s prodajo še zadnjih dobrih 28.000 kvadratnih metrov proizvodnih površin nekdanjega lesnega podjetja Svea Zagorje v stečaju celoten Svein kompleks v Zagorju prodan.

Novi lastnik, zagorski podjetnik Janez Vidmar, je kompleks kupil po izklicni ceni 1.300.000 evrov. Namembnost tega dela kompleksa nekdanje Svee v Zagorju ostaja. Za nakup še zadnjega dela kompleksa Svee v Zagorju so se tokrat na dražbi z zniževanjem cene potegovali štirje ponudniki. Med njimi tudi oba sedanja najemnika Marles, ki se ukvarja s proizvodnjo pohištva, in EVJ Elektroprom oziroma njegov lastnik Janez Vidmar, ki mu je nakup tudi uspel. Z nakupom so pridobili nekdanjo proizvodno halo, žago in skladišče.

"Najemnik, Marles, naj bi ostal, ali najemnik ali kupec, to se bomo pač dogovorili, in bo ta proizvodnja tekla naprej," pravi Vidmar. Tudi žaga in skladišče bosta ohranila namembnost. Tako ostaja skladišče za biomaso za mestno kotlovnico, žaga pa bo sčasoma pridobila tudi nekaj dopolnitev.

"Tam se bo lahko postavila tudi kakšna proizvodnja za pelete, kar mislimo tudi na tem delu potem postaviti, in navsezadnje seveda tudi kakšna lesnopredelovalna industrija, kakšna manjša žaga, lupilnica, ker ves ta les lahko potem seveda uporabimo v proizvodnji oz. kurjenju," še dodaja novi lastnik.

Na lokacijo Svee v Zagorje nameravajo preseliti tudi sedanjo proizvodnjo biomase iz Kisovca.

