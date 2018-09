Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Gasilci so zjutraj črpali vodo v Vogričevcih in Grabonošu. (Fotografija je simbolična.) Foto: BoBo Dodaj v

Pri Drakovcih in Kuršincih sta se zaradi naraslih voda porušila dva mostova

Zalilo več objektov v Vogričevcih in Grabonošu

4. september 2018 ob 21:19

Ljutomer - MMC RTV SLO, STA

Zaradi obilnih padavin je na širšem območju Ljutomera ponoči in dopoldne zalilo več kletnih prostorov hiš in ceste, zaradi naraslih voda pa sta se porušila tudi dva manjša mostova pri Drakovcih in Kuršincih.

V Drakovcih se je zgodaj zjutraj zrušil most v trenutku, ko je nanj zapeljal voznik osebnega avtomobila. Po besedah poveljnika Prostovoljnega gasilskega društva Ljutomer Dušana Hunjadija je voznik prišel sam iz avtomobila in ni bil poškodovan, gasilci pa so zavarovali kraj nesreče in avtomobil potegnili iz vode.

Zaradi obilnih padavin so v ponedeljek okoli 21. ure nekateri ostali brez električne energije, zjutraj pa so imeli težave s prihodom v šolo tudi učenci Osnovne šole Mala Nedelja. Od srede bodo zato na tej šoli uredili nadomestno šolsko progo.

V Vogričevcih je voda odnesla cestni prepust, zato so cesto na tem delu zaprli.

Zaradi padavin je zalilo več objektov v Vogričevcih in Grabonošu, reka Ščavnica je v naselju Grabe v občini Križevci prestopila strugo ter zalila cesto in ogrožala hiše. Gasilci so jih zaščitili s protipoplavnimi vrečami.

