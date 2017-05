Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Po šestih letih so vendarle zagotovili denar za nove prostore. Foto: Danijel Poslek Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Upravna enota Šmarje pri Jelšah v bivalnikih le še do jeseni

Zdajšnje vzdrževanje zabojnikov prinaša visoke energetske stroške

16. maj 2017 ob 13:01

Šmarje pri Jelšah - MMC RTV SLO

V Šmarju bodo kmalu bogatejši za upravni center, kar pomeni, da bodo po letu 2011 tamkajšnji prebivalci spet lahko na enem mestu uredili vse upravne postopke. Nekaj manj kot pol milijona evrov vredna naložba je že v teku.

Zaradi posedanja tedanjih prostorov so šmarsko upravno enoto leta 2011 preselili v bivalnike. Da je to bil izhod v sili, priznavajo tudi na pristojnem ministrstvu, kjer pa so po šestih letih vendarle zagotovili denar za nove prostore.

V neposredni bližini bo tako po besedah ministra za javno upravo Borisa Koprivnikarja vzpostavljen tako imenovani upravni center. "Tam bodo ob upravni enoti združene tudi preostale službe, tako bodo občankam in občanom na voljo na enem mestu, v prijaznejših prostorih," prednosti novih prostorov našteva minister Koprivnikar, ki prizna, da tudi zdajšnje vzdrževanje zabojnikov prinaša visoke energetske stroške, zato hitijo s prenovo.

Zapisano torej pomeni, da bodo lahko stranke na enem mestu uredile vse upravne postopke, glede na potek del in po besedah načelnika upravne enote Vincencija Habjana pa se bo to zgodilo jeseni. "Glede na terminski načrt računamo – če ne bo dodatnih zapletov – da se bo preselitev iz zabojnikov v nove prostore zgodila septembra," pojasnjuje Habjan, ki dodaja, da bodo službe v novih prostorih sicer nekoliko bolj »razmetane« v treh nadstropjih, a vseeno nova rešitev po njegovih besedah prinaša hitrejše opravljanje nalog za stranke in visokokakovostna storitev.

In koliko bodo novi prostori stali? "Računamo, da bo strošek znašal približno 450 tisoč evrov. Nekaj bo potem še stroškov s pohištvom, iz projektne dokumentacije bo razvidno, koliko pohištva bomo preselili, manjkajoče pa bomo kupili na novo," stroškovni vidik razlaga direktor Direktorata za naložbe Uroš Korošec. Ta kot glavni razlog za tako pozno ureditev nastalih razmer navaja dozdajšnje pomanjkanje finančnih sredstev za vzpostavitev upravnega centra.

Da je ukrepanje zdaj nujno, pa pove tudi podatek, da so za delovanje upravne enote v zabojnikih v preteklih šestih letih namenili približno milijon evrov.

Danijel Poslek