Svetniki ptujskega doma ne podpirajo odcepitev koprske enote

Koprska enota deluje od leta 2013

19. september 2017 ob 12:24

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Svet Doma upokojencev Ptuj ne podprira "odcepitve" njihove koprske enote na Olmu in njeno priključitev koprskemu domu na Markovcu. Zadnjo besedo ima država oz. ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Svetniki pričakujejo, da se bo o odcepitvi pogovorili še z ustanoviteljem njihovega doma, med vrsticami pa so dali vedeti, da si v zameno za objekt, ki so ga gradili z lastnimi sredstvi, obetajo vsaj kakšne kompenzacije.

Direktorica Jožica Šemnički si želi vsaj to, da jim ne bi znižali kvote števila postelj, tako bi lahko nove namestitvene zmogljivosti ponudili starejšim v regiji.

Sindikalna zaupnica zaposlenih v koprskem domu Lavra Babič Rihter je opozorila na po njenem nevzdržne razmere v njihovi koprski enoti, kjer naj bi bilo premalo kadra, stanovalci naj bi večkrat izražali nezadovoljstvo, ki so ga največkrat deležni nič krivi zaposleni, ob tem naj bi občasno celo zmanjkalo hrane. Je pa ob tem tudi dodala, da so ob zaposlitvi vedeli kam prihajajo, ter da jih upravljanje iz Ptuja ne bi motilo, če bi bilo stanje urejeno.

Direktorica in nekateri člani sveta so izrazili prepričanje, da je krivda za morebitne slabe razmere na strani vodstva enote, saj fa informacije o domnevnem pomanjkanju hrane do Ptuja niso prišle, pa tudi sicer imajo nabavo urejeno na povsem enak način in pri istih dobaviteljih kot na Ptuju.

Koprska enota na Olmu premore 150 postelj, deluje pa od leta 2013, ptujski zavod, ki je sicer v lasti države, pa je zanj brez pomoči ministrstva odštel več kot šest milijonov evrov lastnega denarja. Nekdanja direktorica ptujskega doma Kristina Dokl je naložbo upravičevala z dejstvom, da v njihovi regiji gradnja domov ni več potrebna, potem ko so sami že pred tem zgradili tudi enoti v Juršincih in Kidričevem ter povečali zmogljivosti na Ptuju. Ministrica je leta 2015 Doklovo zaradi domnevnih nepravilnosti v poslovanju razrešila. Neprofitni zavod je v zadnjih letih njenega vodenja ustvaril več kot 11 milijonov evrov presežka, po mnenju njenih kritikov predvsem na račun previsokih plačil s strani uporabnikov.