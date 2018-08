Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.0 od 4 glasov Ocenite to novico! Srednji bazen v Pristanu, ki je bil zaprt štiri leta, bo le dočakal obnovo. Foto: Radio Maribor Sorodne novice Prenova Ljudskega vrta zdaj dražja še za 1,4 milijona evrov Dodaj v

Svetniki Športnim objektom Maribor odobrili finančno injekcijo

Mariborska športna infrastruktura

31. avgust 2018 ob 09:00

Maribor - MMC RTV SLO, STA

Mariborski svetniki so v četrtek na izredni seji potrdili sanacijski načrt Športnih objektov Maribor, ki ga je že pred časom potrdil svet zavoda, mestni svet pa je zdaj prižgal zeleno luč za zagotovitev 365.000 evrov.

Nekateri člani mestnega sveta so bili precej kritični do trenutnega odnosa mestne občine do stanja mariborske športne infrastrukture, kljub temu pa so z veliko večino podprli sanacijski načrt, ki se jim je zdel dobro pripravljen.

Le predsednik LPR-ja Stojan Auer se je vprašal, ali ni morda sporno, da bodo z dodeljenim denarjem sanirali tudi izgubo iz tržnega dela poslovanja. Še nekaj drugih pa je skeptičnih do tega, da bo zdajšnja sanacija zagotovila tudi pozitivno poslovanje zavoda v prihodnje.

Finančne težave že vse od ustanovitve

Športni objekti se sicer s finančnimi težavami ukvarjajo vse od ustanovitve leta 2008, ko sta se združila zavoda Dvorana Tabor in Športni center Maribor. Že leta 2010 so imeli skoraj 125.000 evrov izgube. Potem ko so nekaj let poslovali pozitivno, pa jih je udaril Zujf, tako da so zadnja tri leta spet poslovali z izgubo, še najbolj lani, ko je ta znašala že 180.000 evrov.

Vršilka dolžnosti direktorice mariborske mestne uprave Mateja Cekić je vzroke za izgubo poleg Zujfa pripisala tudi slabemu stanju nekaterih objektov, zaradi katerih so morali začeti obnavljati. Leta 2016 so se tako lotili obnove atletskega stadiona, letos se začenja sanacija kopališča Pristan, ob tem so začeli vlagati dodatna sredstva v ledno dvorano in Ljudski vrt.

Upajo, da bo leto 2019 prineslo izboljšanje finančnih razmer

Sanacijske ukrepe ustanovitelja pozdravlja tudi direktor Športnih objektov Maribor Tone Knez. Šele z večjim vložkom v objekte jih bo po njegovih besedah mogoče začeti bolje tržiti. Že leto 2019 bi po besedah Kneza moralo prinesti bistveno izboljšanje finančnih razmer prav na račun vseh vlaganj v tem trenutku.

Mestni svet je v prvi obravnavi podprl tudi odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za urbani center Tezno in potrdil naložbene dokumente za projekte ureditve pomožnega igrišča na stadionu Ljudski vrt in Cafove ulice ter rekonstrukcije prostorov v kletni etaži mariborskega zdravstvenega doma za potrebe radiološke ambulante. Ob tem so podprli tudi nakup petih električnih hibridnih avtobusov.

Če je bila večina dokumentov potrjena skoraj brez razprave, je bilo največ pomislekov glede načrtov za zaprtje prometa na Cafovi ulici. Naložba je vredna okoli pol milijona evrov, od tega si več kot polovico obetajo iz evropskih virov.

