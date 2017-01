Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Neupoštevanje prepovedi večkrat privede tudi do prevrnjenih tovrnjakov, v katere se je uprla močna burja. Foto: MMC RTV SLO/Mojca Dumančič Sorodne novice Sunki burje slabijo, a nevarnost na cestah ostaja Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Tuji tovornjakarji se pogosto požvižgajo na prepovedi ob burji

Globe očitno ne odvračajo kršiteljev

28. januar 2017 ob 11:06

Nova Gorica - MMC RTV SLO/STA

Zaradi močne burje so bile v minulih dneh ceste po Vipavski dolini večkrat zaprte za promet, zlasti za tovornjake. Mnogi prepovedi ne spoštujejo, predvsem tuji vozniki.

Policisti so od začetka leta do 20. januarja štirim voznikom izrekli globo zaradi neupoštevane zapore na hitri cesti zaradi burje, 25 voznikom pa zaradi neupoštevanja zapore na vzporedni državni cesti skozi Vipavsko dolino, je pojasnil predstavnik za stike z javnostmi Policijske uprave Nova Gorica Dean Božnik. Oglobili so tudi 19 pravnih oseb. Med kršitelji prepovedi vožnje zaradi burje je bilo kar 24 tujih voznikov in pet slovenskih državljanov.

Zaradi neupoštevanja zapore ceste so policisti obravnavali tudi dva primera prevrnjenih tovornjakov, ki sta se zgodila na vzporedni državni cesti na Ajševici pri Novi Gorici in v Ozeljanu. Voznika teh dveh manjših tovornih vozil sta bila državljana Poljske.

Tudi v tem tednu je na Vipavskem pihala močna burja, tako da je bil ponovno prepovedan promet za tovornjake s ponjavami in hladilnike, prav tako so policisti zaradi neupoštevanja prepovedi obravnavali prevrnjene tovornjake - v sredo poljskega, v četrtek pa madžarskega.

Predpisana globa zaradi neupoštevanja zapore posamezne ceste je 200 evrov za voznika tovornjaka in 1.000 evrov za pravno osebo. Očitno je še prenizka, da bi odvrnila voznike tovornjakov od vožnje v primerih prepovedi zaradi vremena.

A. Č.