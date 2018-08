Turizem na črno: ko poslovni prostor postane apartma

Poslovne prostore čez noč spremenili v stanovanja

27. avgust 2018 ob 20:24

Lucija - MMC RTV SLO, Televizija Slovenija

Neurejene razmere in kronično pomanjkanje nadzora na stanovanjskem področju so zlorabili lastniki poslovnih prostorov, ki te prostore kot po tekočem traku na črno preurejajo v stanovanja zase ali za oddajo v najem, tudi turistom.

Takšne predelave v "poslovne apartmaje" so najbolj razširjene v turističnih občinah. V piranski občini prednjači Lucija, kjer v blokovskem naselju v središču kraja najdemo kar nekaj poslovnih prostorov, ki so jih lastniki čez noč, brez dovoljenj in soglasij, preuredili v stanovanja. Ta so namreč veliko donosnejša kot prazni poslovni prostori.

A lastniki pri preureditvi poslovnih prostorov v stanovanja niso sledili pravilom, ki so stroga in nedvoumna. Kot pojasnjuje Vesna Vičič, predstojnica urada za okolje in prostor občine Piran, občinska pravila dovoljujejo takšno spremembo, a se ob tem "ne smejo poslabšati bivalni in delovni pogoji ter razmerje med poslovnimi in stanovanjskimi prostori. V vsakem primeru pa je zato potrebno gradbeno dovoljenje, kjer se sprememba namembnosti doseže. V tem postopku pa se mora izreči tudi občina skladno s prostorskim aktom, ali je taka sprememba strokovno utemeljena. Pavšalno bi lahko rekla, da se občina zagotovo ne bi strinjala s tem, da se vsi poslovni prostori v blokih, sploh pa nelegalno, spremenijo v stanovanja." Vičičeva je ob tem povedala, da na občino niso prejeli še nobene prošnje za spremembo namembnosti prostora.

Tudi na piranski upravni enoti še niso dobili nobene vloge za gradbeno in druga dovoljenja.

Kakšne so razmere v piranski občini, si oglejte v prispevku novinarke Televizije Slovenija Sabine Francek Ivović.

