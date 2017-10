V Izoli poostreno pregledujejo zabojnike za odpadke

Komunala Izola opozarja na nujnost pravilnega ločevanja odpadkov

25. oktober 2017 ob 12:00

Izola - MMC RTV SLO, STA

V Izoli so med akcijo poostrenih nenapovedanih pregledov odlaganja odpadkov našli sledi morebitnih kršiteljev, ki jih zdaj preiskujejo. Novembra bodo akcijo okrepili še z inšpektorji, izbranimi med osnovnošolci.

Akcijo izvajata Komunala Izola in občinski inšpektorat. Najpogostejši prekršek pri odlaganju odpadkov v zabojnike mešanih komunalnih odpadkov je odlaganje kovinske in plastične embalaže, v manjši meri pa tudi bioloških odpadkov, ki v te zabojnike ne spadajo.

Pretečeno hrano ločiti med biološke odpadke in embalažo

Velika težava je zavržena hrana. Živila s pretečenim rokom uporabe ljudje pogosto odvržejo v zabojnike za mešane komunalne odpadke, kamor ne spadajo. Embalažo je treba izprazniti in odpadke ustrezno razvrstiti, pri čemer gre hrana v zabojnik za biološke odpadke, embalaža v zabojnik za embalažo, stekleni kozarci in steklenice pa v zabojnik za stekleno embalažo.

Med papir samo čisti ovoji

Pri razvrščanju embalaže, v katero je bila zavita hrana, je treba oceniti, kako umazana je. Škatla, v kateri je bila na primer pica, spada med papir samo, če na njej ni ostankov hrane. Če so na njej mastni madeži, jo je treba vreči v zabojnik za mešane komunalne odpadke. Tudi papir za peko spada v zabojnik za mešane komunalne odpadke.

Ostanke šamponov v zbirni center

Šampone, kozmetične izdelke in čistila je treba po navedbah komunale Izola porabiti do konca. Če ostane nekaj izdelka v embalaži, velja za nevaren odpadek in ga je treba odpeljati v zbirni center ali oddati med akcijo zbiranja nevarnih odpadkov.

Pet zbiralnikov za elektroniko

Električna in elektronska oprema, kabli, podaljški in polnilci so nevarni odpadki in jih je treba odnesti v zbirni center ali v posebne ulične zbiralnike za električno in elektronsko opremo. V občini Izola je takšnih zbiralnikov pet, postavljeni pa so na skupnih zbiralnicah odpadkov na Trgu Sv. Mavra, v ulici nasproti javnih stranišč pri Lonki, v Livadah na povezovalni cesti A, na stičišču Ceste v Jagodje in Ulice proletarskih brigad ter na Maliji ob avtobusni postaji pri otroškem igrišču.

A. S.