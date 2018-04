Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.2 od 5 glasov Ocenite to novico! Policija je zavarovala območje pred Magistratom. Foto: TV Slovenija Dodaj v

V kabinetu ljubljanskega župana Jankovića prejeli sumljivo pošiljko

Ena oseba v karanteni

25. april 2018 ob 13:25

Ljubljana - MMC RTV SLO, Televizija Slovenija

V kabinetu ljubljanskega župana Zorana Jankovića so nekaj pred poldnevom prejeli pošiljko s sumljivo snovjo. Pošiljko preiskuje veterinarska uprava, intervencija v mestni hiši še traja.

Policijska uprava Ljubljana je bila nekaj pred 12. uro obveščena, da so v prostorih mestne občine Ljubljana na Mestnem trgu prejeli pisemsko pošiljko z neznano snovjo. Sporočili so, da opravljajo aktivnosti policistov in ostalih pristojnih služb, ki so predpisane v takšnih primerih.

Ena oseba, ki je bila v stiku s pisemsko pošiljko, je v karanteni, objekt ni bil izpraznjen.

La. Da.