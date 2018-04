V Ljubljani, Medvodah in Vodicah bo stekel največji kohezijski projekt v Sloveniji

Nadgradnja kanalizacijskega omrežja

3. april 2018 ob 16:13

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Ministrstvo za okolje in prostor ter župani Ljubljane, Medvod in Vodic so podpisali pogodbe o sofinanciranju projekta nadgradnje kanalizacije, ki je z vrednostjo več kot 135 milijonov evrov največji kohezijski projekt v Sloveniji.

Projekt Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljanskega polja, v okviru katerega bodo v Ljubljani, Medvodah in Vodicah predvidoma do leta 2020 med drugim dogradili kanalizacijsko omrežje in nadgradili centralno čistilno napravo, je ocenjen na skupno 135,6 milijona evrov, od tega bo sredstev EU-ja okoli 69 milijonov evrov, državnih sredstev okoli 12 milijonov evrov, sredstev občin pa preostalo.

V okviru projekta bodo nadgradili sistem odvajanja komunalne odpadne vode v občinah Medvode in Vodice, zgradili povezovalni kanal (poimenovan C0) v Mestni občini Ljubljana in izvedli tretjo fazo Centralne čistilne naprave Ljubljana, ki bo zmogljivost povečala s 390.000 na 555.000 populacijskih enot in omogočila terciarno stopnjo čiščenja.

Predvidena je ukinitev obstoječih preobremenjenih čistilnih naprav na Brodu, v Pirničah, na Rakovi Jelši, v Vodicah in Polju, na javni sistem odvajanja in čiščenja odpadnih voda bo na novo priključenih okoli 22.000 prebivalcev. Predvidena je tudi dograditev kanalskega omrežja v Mestni občini Ljubljana v aglomeracijah nad 2000 populacijskih enot.

Z največjo naložbo do čiste vode

Ministrica za okolje in prostor, ki opravlja tekoče posle, Irena Majcen je po podpisu pogodbe izrazila prepričanje, da bo naložba izvedena strokovno in da bo na eni strani služila ljudem, na drugi pa okolju. "V preteklosti je veliko teh snovi obremenjevalo predvsem vode. Z gradnjo kanalizacijskega omrežja in čistilne naprave se vodam, življenju v vodi in ob vodah obetajo boljši časi," je dejala Majcnova.

"Se vidimo prihodnji teden v škornjih na terenu," je ljubljanski župan Zoran Janković napovedal začetek gradbenih del v okviru projekta. Prepričan je, da bo projekt izveden kakovostno in v postavljenem roku oz. celo prej.

Izboljšanje poplavne vode

Janković je poudaril, da bo s tem projektom in s projektom izboljšanja poplavne varnosti v porečju Gradaščice "Ljubljana rešena in bo zagotovila čisto pitno vodo tudi za naprej". Pričakuje, da bodo ljudje ta in druga gradbena dela sprejeli z mešanimi občutki, saj bodo na eni strani videli, da se nekaj dela, na drugi pa ne bodo mogli do svojih domov, ampak, kot pravi, "se ne da ceste prekopati in hkrati po njej tudi voziti".

Župan Medvod Nejc Smole je poudaril, da gre za največji projekt v občini doslej, za mater vseh projektov, in da bodo "med vodami" zadovoljni, da bodo vode čistejše. Tudi župan občine Vodice Aco Franc Šuštar je bil zadovoljen, da bodo največjo naložbo namenili okolju, in izrazil prepričanje, da bodo projekt izvedli celovito, strokovno in po terminskem načrtu.

G. K.