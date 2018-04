V Piranu končali akcijo odstranjevanja palm, okuženih s palmovim vrtačem

Poudarki Okolje Piran bo v maju, ko bodo temperature predvidoma konstantno med 15 in 28 stopinjami Celzija, za uničevanje ličink palmovega vrtača uporabilo preparat nemastar Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.0 od 4 glasov Ocenite to novico! Komunalno podjetje Okolje Piran poudarja, da je z okuženim delom palme potrebno ravnati po posebnem postopku. Foto: BoBo Sorodne novice V Piranu poskušajo obvarovati palme pred vrtačem Dodaj v

1. april 2018 ob 13:32

Piran - MMC RTV SLO, STA

V piranski občini so od januarja odstranili 105 palm, ki jih je napadel palmov vrtač. Do zdaj je del stroškov pokrivala občina, Okolje Piran pa je zaračunavalo 30 evrov za odstranitev manjših palm ter 60 evrov za palme, za katere je bilo treba uporabiti posebno vozilo. Nadaljnje odstranjevanje bodo občani morali plačati sami.

Konec marca se je končala akcija sofinanciranja odstranitve okuženih palm, v kateri je stroške v višini 1.843 evrov krila občina. Ti stroški krijejo prevoz, zakop okuženega dela ter mletje in predajo zdravega dela palme. Z aprilom lahko lastniki okuženih palm naročijo odstranjevanje sami in ga plačajo na podlagi individualnega predračuna. Lastniki lahko sicer palme posekajo in pripeljejo sami ter se tako izognejo stroškom sečnje in prevoza.

Pri tem v komunalnem podjetju Okolje Piran opozarjajo, da so debla palm izredno težka in trda in ne spadajo med odpadke, ki jih imenujemo zeleni rez. Poleg tega je z okuženim delom treba ravnati po posebnem postopku, zato ne morejo zagotoviti storitve v okviru cene ravnanja z odpadki. Lastnike okuženih palm prosijo, da ukrepajo skladno z navodili za izvedbo ukrepov izkoreninjenja in zatiranja palmovega vrtača, ki so jih pripravili na Oddelku za varstvo rastlin pri Kmetijsko-gozdarskem zavodu Nova Gorica in so objavljena tudi na spletni strani zavoda.

Okolje Piran bo v maju, ko bodo temperature predvidoma konstantno med 15 in 28 stopinjami Celzija, za uničevanje ličink palmovega vrtača uporabilo preparat nemastar, ki vsebuje žive organizme entomopatogene ogorčice.

