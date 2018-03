Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Dom starejših občanov lanskega decembra med gasilsko intervencijo. Foto: PGD Črnomelj/Aleksander Riznič Takšna je bila notranjost po požaru. Foto: PGD Črnomelj/Aleksander Riznič Dodaj v

V požaru uničeni del črnomaljskega doma za ostarele prenovili in znova odprli

Naložba stala 270.000 evrov

20. marec 2018 ob 15:58

Črnomelj - MMC RTV SLO, STA

V Domu starejših občanov Črnomelj so končali sanacijo in prenovo poškodovanega trakta drugega nadstropja ter ga tudi uradno odprli. Zaprt je bil zaradi požara decembra lani.



Celotna naložba je skupaj z davkom stala 270.000 evrov. Razliko med zavarovalnino in zneskom povzročene škode naj bi pokrilo pristojno ministrstvo, preostanek bo pokril Dom starejših občanov (DSO) Črnomelj, katerega direktorica Valerija Lekić Poljšak je povedala, da so zavarovalnici izdali zahtevek za povrnitev škode za približno 146.000 evrov, glede končne zavarovalnine pa se še pogajajo. Dogovorili naj bi se v kratkem.

S prenovo omenjenega trakta so pridobili 16 sob, osem enoposteljnih in osem dvoposteljnih, vse so opremljene s sanitarijami in prhami. Prenovili so tudi prostor, ki so ga po prenovi namenili delu po načelu gospodinjske skupnosti in sodelovanja varovancev.

Prenovljene prostore so uradno odprli v okviru današnjega praznovanja 30-letnice delovanja, je pristavila.

Odprtja se je namesto napovedane ministrice za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, ki opravlja tekoče posle, Anje Kopač Mrak udeležila državna sekretarka na tem ministrstvu Martina Vuk.

Med omenjeno sanacijo in hkratno prenovo je delo v črnomaljskem DSO-ju potekalo nemoteno. Oskrbovance trakta B drugega nadstropja so po požaru začasno razporedili po drugih sobah in so si te delili z drugimi. Na omenjenem traktu bo po novem nastanjenih 24, in ne več 25 oskrbovancev, je še povedala Lekić Poljšakova.

Pri požaru ni bilo znakov kaznivega dejanja

Glede vzroka požara so na Policijski upravi Novo mesto povedali, da kriminalisti pri preiskavi niso ugotovili znakov kaznivega dejanja. O okoliščinah požara so s poročilom seznanili okrožno državno tožilstvo v Novem mestu, so dodali.

Ena smrtna žrtev v požaru

Zagorelo je v nedeljo, 17. decembra, lani. Gasilci so evakuirali 69 ljudi iz drugega in tretjega nadstropja. Reševalci nujne medicinske pomoči so na kraju poskrbeli za 16 ljudi, od teh so jih šest odpeljali v novomeški center za nujno pomoč, kjer so jim pomagali s kisikom. Huje opečeni oskrbovanec, pri katerem je zagorelo in so ga odpeljali v ljubljanski klinični center, je tam umrl.

V Domu starejših Črnomelj v povprečju skrbijo za nekaj manj kot 200 oskrbovancev.

Obsežnejših požarov v slovenskih domovih za starejše doslej ni bilo, je pa februarja lani zagorela elektroomarica v domu v Veliki Polani. Posredovali so gasilci, ki so požar pogasili. Ker se je dim širil po ceveh po objektu, so iz doma evakuirali 62 ljudi.

Al. Ma.