V Žalcu želijo vzpostaviti razpršeni hotel

2. april 2018 ob 10:54,

Žalec - MMC RTV SLO, STA

Žalska občina razmišlja o modelu razpršenega hotela, ki bi imel skupno upravljanje nastanitvenih enot. Občina je nedavno tudi pripravila promocijsko delavnico, kjer so bili predstavljeni primeri dobrih praks že delujočih razpršenih hotelov doma in v tujini.

Direktorica žalske občinske uprave Tanja Razboršek-Rehar je pojasnila, da so sobe in apartmaji razpršenega hotela v različnih stavbah in na različnih lokacijah. Upravljavec razpršenega hotela zagotavlja skupne storitve, kot so recepcija, zajtrkovalnica, čiščenje, pranje in druge storitve.

Prednosti takšnega modela razpršenega hotela imajo močan vpliv na izboljšanje blaginje širše lokalne skupnosti, saj se v delovanje razpršenega hotela lahko vključujejo številni turistični ponudniki, kmetijski pridelovalci, kot tudi podjetja s svojimi storitvami in drugi deležniki, je dejala Razboršek-Reharjeva.

Po njenih besedah ideja o razpršenem hotelu ni nekaj novega, saj obstajajo takšni hoteli že dlje časa v Italiji, od decembra lani pa tudi v Slovenskih Konjicah.

"Občina Žalec je torej izrazila pobudo za vzpostavitev razpršenega hotela v Žalcu in ponuja tudi finančne spodbude za sofinanciranje obnove nepremičnin za nastanitvene namene, medtem ko je realizacija odvisna od zainteresiranosti lastnikov nepremičnin ter drugih deležnikov, ki bi se vključevali v razpršeni hotel. Kot pobudniki v to verjamemo," pravi Razboršek-Reharjeva in dodaja, da način upravljanja razpršenega hotela ni vnaprej točno določen in omogoča različne možnosti upravljanja prek zadruge.

Način upravljanja se namreč dogovarja skupno v širšem krogu vseh zainteresiranih sodelujočih, zaradi česar se predvideva izvedba številnih poglobljenih delavnic.

G. C.