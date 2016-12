Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Prizor po avgustovskem uničevalnem pohodu. Foto: MOL Sorodne novice Vandali polomili javni sadovnjak na Grbi Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Vandali v sadovnjaku uničili vse, kar jim zadnjič ni uspelo

Uničevanje dreves v prestolnici

30. december 2016 ob 16:56

Ljubljana - MMC RTV SLO

Neznanci so tako kot že pred mesecem dni poškodovali drevje v javnem sadovnjaku na Grbi ter na Poti spominov in tovarištva v Kosezah. S tem so povzročili za okoli 10.000 evrov škode, ocenjuje občina.

To je že tretji letošnji primer poškodovanja dreves v javnem sadovnjaku na Grbi, ki je bil posajen jeseni 2015. Med božičnimi prazniki je tako neznani storilec v višini približno enega metra polomil še tiste sadike v nasadu, ki so bile nepoškodovane. Na Mestni občini Ljubljana (MOL) škodo ocenjujejo na 1.620 evrov.

Med ponedeljkom in torkom pa se je neznanec lotil še dreves ob Poti spominov in tovarištva. Uničil je 19 lip, ki jih je Zeleni prestolnici Evrope 2016 jeseni ob 110-letnici delovanja podarila Semenarna Ljubljana. Škoda je ocenjena na približno 8.000 evrov, so v sporočilu za javnost navedli na občini. MOL je tudi tokrat obvestil policijo. Preiskave so v teku.

Prošnja za informacije

Na mestni občini poudarjajo, da imajo drevesa za mestno okolje neprecenljivo vrednost, zato ostro obsojajo in zelo obžalujejo vsak primer vandalizma. Vsakogar, ki ima kakršnokoli informacijo o poškodovanih drevesih, prosijo, da o tem obvesti pristojno policijsko postajo. "Verjamemo, da lahko s skupnimi močmi preprečimo nadaljnje širjenje vandalizma in tako ohranimo skrben odnos do narave," so še dodali v sporočilu za javnost.

Prvič uničevali leta 2014

Že novembra so nepridipravi ob Poti spominov in tovarištva polomili tri lipe in povzročili za okoli 1500 evrov škode. Kot izpostavljajo na občini, se primeri vandalizma nad drevesi na tem območju pojavljajo od leta 2014, ko so neznanci povzročili za več kot 30.000 evrov škode.

Lomili stebla

Več primerov vandalizma se je že zgodilo tudi javnem sadovnjaku na Grbi. V noči z 21. na 22. avgust so zlikovci odlomili sadike drevja v višini približno enega metra, tako da je ostal le spodnji del stebel. V južnem delu sadovnjaka so polomili 17 sadik jablane in 11 sadik hrušk, v severnem delu pa razen aronije vseh ostalih 21 sadik oreha, kostanja, skorša, murve, nešplje, kakija in asimine. Škoda v sadovnjaku je bila ocenjena na 1.785 evrov, navajajo na občini.

Vandalizem nad drevjem so neznanci ponovili v noči s 27. na 28. november, ko so spet odlomili vrhnji del sadik v višini približno enega metra. V južnem delu sadovnjaka so polomili 16 sadik okrasnih jablan, tri sadike jablan, tri sadike hrušk in eno sadiko kutine, v severnem delu pa tri sadike okrasnih jablan. Škoda je bila ocenjena na 780 evrov.

