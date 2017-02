Velenjski župan še drugič zavrnil pobudo za razpis referenduma o azilnem domu

Kontič: Odločitev upravnega sodišča se nanaša na postopek in ne vsebino

15. februar 2017 ob 15:39,

zadnji poseg: 15. februar 2017 ob 15:54

Velenje - MMC RTV SLO/STA

Velenjski župan Bojan Kontič je ponovno odločil, da ni pogojev za razpis referenduma, ki ga zahteva Civilna iniciativa Velenje, potem ko je upravno sodišče njegovo zavrnitev zahteve za razpis naknadnega referenduma o azilnem domu v velenjski občini vrnilo v ponovno odločanje.

Kontič je ob tem dejal, da je upravno sodišče zadevo vrnilo v ponovni postopek, ker občina v prvem postopku ni ravnala skladno z zakonom o upravnem postopku. V ponovnem postopku pa je župan vnovič odločil, da ni pogojev za razpis referenduma. Kontič sicer pričakuje, da se bo civilna iniciativa vnovič pritožila na upravno sodišče, ki pa bo tokrat, meni Kontič, odločilo v korist občine.

Ponovil je, da je ministrstvo za notranje zadeve velenjsko občino obvestilo, da so pogajanja z zasebnim lastnikom samskega doma v Velenju, kjer ministrstvo načrtuje izpostavo azilnega doma, v sklepni fazi. Po Kontičevih besedah naj bi ministrstvo v izpostavo azilnega doma, ki jo predvidevajo, namestilo do 150 ljudi, kar pa je v nasprotju z novembrskim sklepom velenjskega mestnega sveta.

Kontič predlaga premislek o drugi lokaciji

Občina zato ministrstvu svetuje, naj do razrešitve vprašanj, povezanih s pobudo za referendum, k podpisu pogodbe z lastnikom prostorov ne pristopi. Župan predlaga tudi, da ministrstvo medtem opravi predstavitev projekta v Krajevni skupnosti Stara vas, kjer je samski dom Vegrada in kjer so po navedbah župana "že med prvim valom beguncev izrazili pripravljenost, da bi sprejeli deset begunskih družin".

V Civilni iniciativi Velenje pa opozarjajo, da se je Kontič postavil nad sodbo upravnega sodišča, ki je "v celoti sledilo navedbam civilne iniciative, tožbi ugodilo in zavrnilo argumente Mestne občine Velenje in župana". Sprašujejo se, "ali se župan spreneveda zaradi nezadovoljnega lastnika azilnega doma, ker še nima podpisane pogodbe za najem prostorov, ali pa je izgubil stik z realnostjo". O nadaljnjih korakih bodo v civilni iniciativi premislili, ko bodo prejeli uradni odgovor velenjske občine.

Podobna izkušnja tudi v Črnomlju

Podobno se dogaja tudi v občini Črnomelj, kjer je civilna iniciativa decembra lani vložila pobudo za izvedbo občinskega referenduma o postavitvi migrantskega centra. Županja Mojca Čemas Stjepanovič je referendumsko pobudo zavrnila, upravno sodišče pa je ugodilo tožbi civilne iniciative in ugotovilo, da je bil akt o zavrnitvi referenduma nezakonit. Zdaj je civilna iniciativa na ministrstvo, pristojno za lokalno samoupravo, vložila predlog, naj zagotovi zakonito delovanje črnomaljske županje.

L. L.