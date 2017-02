Velenjski župan za vzpostavitev azilnega doma, ampak pod pogoji mestnega sveta

Kontič pisal Šeficu

27. februar 2017 ob 16:31

Velenje - MMC RTV SLO/STA

Velenjski župan Bojan Kontič v pismu notranjemu ministrstvu poudarja, da vzpostavitvi izpostave azilnega doma sicer ne nasprotujejo, želijo pa, da so izpolnjene vse njihove zahteve.

Te so bile zapisane in potrjene na seji mestnega sveta novembra lani - velenjski mestni svetniki tako med drugim zahtevajo, naj vlada kvote prosilcev za mednarodno zaščito enakomerno razdeli po celotni Sloveniji.

Prav tako velenjska občina od vlade zahteva, da se v izpostavi azilnega doma na območju Velenja lahko namesti do največ 30 prosilcev za mednarodno zaščito in da se nastani izključno ranljive skupine s posebnimi potrebami, ki so zaprosile za mednarodno zaščito.

"Zgolj pod vsemi temi pogoji se strinjamo z vzpostavitvijo izpostave azilnega doma na območju Velenja," je v pismu državnemu sekretarju na notranjem ministrstvu Boštjanu Šeficu zapisal Kontič.

Velenjski klobčič ostaja zapleten

Kontič je sicer prejšnji teden vnovič pozval Šefica, naj ne podpiše najemne pogodbe za azilni dom v Velenju. Krajani Krajevne skupnosti Stara vas, kjer naj bi uredili dom, namreč še vedno nasprotujejo vzpostavitvi azilnega doma. Po navedbah občine krajani prav tako nasprotujejo predstavitvi azilnega doma v prostorih krajevne skupnosti.

Ministrstvo za notranje zadeve (MNZ) je namreč ta mesec Mestno občino Velenje obvestilo, da so pogajanja z zasebnim lastnikom samskega doma v Velenju, kjer MNZ načrtuje izpostavo azilnega doma, v zaključni fazi, kar pomeni, da bodo lahko v kratkem pristopili k podpisu najemne pogodbe.

Ob tem so navedli, da bodo, če bodo nastopile okoliščine za odprtje izpostave azilnega doma v Velenju, skladno z novembra lani sprejetimi sklepi sveta Mestne občine Velenje, v izpostavi nastanili do 30 prosilcev za mednarodno zaščito, in sicer prednostno ranljive skupine s posebnimi potrebami ter družine.

Kontič pa je v odgovoru Šefica obvestil, da so na občini po tistem, ko so bili novembra lani na mestnem svetu sprejeti omenjeni sklepi oz. zahteve v zvezi z izpostavo azilnega doma v Velenju, prejeli zahtevo za razpis naknadnega referenduma na sprejete sklepe.

O tej zahtevi je moral, kot je znano, župan po prejetju sodbe upravnega sodišča, kamor so se po prvi zavrnitvi referenduma pritožili pobudniki referenduma, izpeljati nov postopek. Kontič je pred dvema tednoma sporočil, da ostaja pri oceni, da pogojev za razpis referenduma, ki ga zahteva Civilna iniciativa Velenje, ni.

Ker obstaja možnost razveljavitve omenjenih sklepov mestnega sveta, o čemer "odločitev še ni dokončno sprejeta", je župan pristojnim na MNZ-ju svetoval, naj k podpisu pogodbe z lastnikom prostorov ne pristopijo, "dokler se vsebina spora ne razreši".

Župan je predlagal tudi, da ministrstvo medtem opravi predstavitev projekta v Krajevni skupnosti Stara vas, kjer se nahaja samski dom in kjer so po navedbah župana "že v prvem valu beguncev izrazili pripravljenost, da bi sprejeli deset begunskih družin". Krajani pa zdaj temu predlogu nasprotujejo.

Civilna iniciativa Velenje je sicer prejšnji teden znova vložila tožbo glede vzpostavitve izpostave azilnega doma v Velenju. Za to so se odločili, ker Kontič tudi po razsodbi upravnega sodišča ni razpisal naknadnega referenduma o azilnemu domu.

