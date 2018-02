Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Občina Vipava bi rada poiskala novega vzdrževalca travnatega zemljišča ob vojaškem stadionu, ki je v lasti obrambnega ministrstva (Mors) in je trenutno slabo vzdrževano. Foto: Radio Koper Sorodne novice Nekaj zemljišč pri vipavski vojašnici bo lahko uporabljala občina Propadanje stavb v središču Vipave jezi krajane Dodaj v

Vipavski konjeniki bodo lahko uporabljali vojaški travnik

Dogovor med MORS-om in vipavsko občino

17. februar 2018 ob 13:55,

zadnji poseg: 17. februar 2018 ob 14:01

Vipava - MMC RTV SLO, Radio Slovenija

Ministrstvo za obrambo in Občina Vipava sta razrešila nekatera odprta vprašanja glede nepremičnin v lasti obrambnega ministrstva. Največ občinskih pobud se je nanašalo na območje vipavske vojašnice in vojaškega stadiona.

Občina Vipava bi rada poiskala novega vzdrževalca travnatega zemljišča ob vojaškem stadionu, ki je v lastni obrambnega ministrstva (MORS) in je trenutno slabo vzdrževano, je poročal Radio Slovenija. MORS je tudi zaprosila, da bi ga lahko uporabljalo domače konjeniško društvo Sveti Štefan Vipavska dolina.

"To je zemljišče v velikosti pet hektarjev. Imamo zelo delaven konjeniški klub, radi bi pripravljali tekme s kočijami. To je gotovo turistična ponudba. In tisto zemljišče je zelo zanemarjeno. In če dobimo vzdrževalca, bo to za vse dobro, za videz Vipave, za MORS in za konjenike," je za Radio Slovenija povedal župan Ivan Princes.

"Ta travnik je izključne rabe za obrambo in dogovorili smo se, da bomo v sodelovanju s konjeniškim klubom sklenili pogodbo ter bodo lahko tam kosili in vzdrževali ta travnik. Lahko bodo potekale tudi prireditve, ki jih izvaja konjeniški klub," je pojasnil državni sekretar na ministrstvu za obrambo Miloš Bizjak.

Z MORS-om pa so se dogovorili tudi za gradnjo vodovodnega priključka do vojaškega stadiona. Odprto ostaja vprašanje glede ureditve sprehajalne in kolesarske poti proti Vrhpolju. Ministrstvo pa bo z Darsom dokončalo zemljiškoknjižne postopke za območje med magistralno in hitro cesto proti Podnanosu, kjer občina načrtuje novo obrtno cono.

G. C.