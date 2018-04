Vladna zelena luč za začetek gradnje ptujske urgence

Država bo prispevala 2,5 miljona evrov

26. april 2018 ob 13:20

Ptuj - MMC RTV SLO, Radio Slovenija

Vlada je odobrila začetek gradnje ptujskega urgentnega centra. Naložba je vredna približno 3,4 milijona evrov, od tega bo država prispevala 2,5 milijona evrov, preostanek pa lokalne skupnosti, gospodarske družbe ter ptujska bolnišnica.

Gradbeno dovoljenje za projekt ptujskega urgentnega centra je sicer že dolgo izdano, zato lahko stečejo postopki za iskanje izvajalca del.

"Na Mestni občini Ptuj, župani drugih občin Spodnjega Podravja in vodstvo Splošne bolnišnice Ptuj smo si v preteklih dveh letih in pol intenzivno prizadevali za začetek gradnje Urgentnega centra Ptuj. Angažirali so se številni gospodarstveniki, pa tudi politični predstavniki Spodnjega Podravja na državni ravni, pri današnji ključni in pomembni odločitvi, da je vlada še v aktualni sestavi sprejela končno odločitev, še posebno minister za Slovence v zamejstvu in po svetu Gorazd Žmavc in državna sekretarka Aleksandra Pivec," je po odločitvi vlade povedal ptujski župan Miran Senčar.

